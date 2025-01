Carta de lectores: Señor Juez y demás integrantes de esta sala de audiencias

Es innecesario explicarles a ustedes, que ante cada instancia nueva, se vuelve a abrirla herida por el asesinato de Matías Albornoz, nuestro hijo, nieto, sobrino y papá de nuestra nieta. Es innecesario explicarles a ustedes, que ante cada instancia nueva, se vuelve a abrirla herida por el asesinato de Matías Albornoz, nuestro hijo, nieto, sobrino y papá de nuestra nieta.

Al haberse dado el asesinato con total desprecio por la Vida, por unos pocos pesos y un celular, pedimos JUSTICIA plena.

Suponemos que eso es que los responsables cumplan con la condena. Entendemos que JUSTICIA es la conjunción de normas, la vulneración de esas normas y la sanción por el incumplimiento.

La persona responsable, incluso, ha violado la libertad condicional domiciliaria en clara demostración, también, desprecio por el sistema y la JUSTICIA.

Nosotros no esperamos el cumplimiento de una pena solo porque nos mataron a un hijo. Lo pedimos por el tiempo que hemos recorrido en la JUSTICIA para encontrar paz; por la burocracia a la que debimos abocarnos, con la firmeza que no teníamos y que se traduce en revictimización. Por las respuesta que debemos dar a la hija de Matías; por las incontables marchas; por la angustia; la desazón; la sensación de soledad y abandono.

Suponemos que lo sabrán, pero debemos recordar que el asesinato de una persona, produce una catarata de acontecimientos, todos vinculados al dolor; un dolor que no se puede borrar. Y quizás no para borrarlo porque no se puede, sino para contar con algún aliciente, pensamos que así como no se va ni se elimina el dolor, tampoco se debe eliminar la condena. Cumplir con esas premisas, podría ser la traducción de justicia.

Algunos desesperamos por el dolor de una muerte trágica y otros deben pagar la condena que la provocó.

. Su decisión, sr. Juez nos dará un poco de paz en nuestros espíritus y en los de tantas familias con hechos similares que integramos la Asociación Justicia en la Comarca y así tendremos esa confianza sentada en la silla vacía dejada por nuestro hijo. No nos mueve el odio ni la venganza solo el reclamo de justicia por la memoria de nuestro amado hijo Matias albornoz Gracias, Sr. Juez. Y audiencia.