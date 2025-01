Se largó el Rally Dakar 2025: cómo les fue a los argentinos en el arranque en Arabia Saudita

El único argentino en esta divisional es Juan Cruz Yacopini, también con una Toyota Hilux atendida por el equipo Overdrive. Terminó 32º. “Va a haber mucha piedra, así que los brazos de abajo también van a poder sufrir mucho, así que creo que va a tener es la clave del Dakar. La primera semana y se va a definir todo”, contó el mendocino que fue séptimo en 2023.





En la categoría Challenger que se nutre de los prototipos de vehículos areneros, el matrimonio Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini terminaron terceros con el Taurus del Team BBR.





Los cordobeses de General Cabrera quedaron a solo 11/0000 del ganador, el estadounidense Corvin Leaverton (Taurus) y a 4/1000 del segundo, el portugués Goncalo Guerreiro, ambos del equipo Red Bull Junior.

En la misma divisional otra dupla argentina terminó en el top diez. Se trata de David Zille y Sebastián Cesana (Taurus), quienes fueron séptimos.

Hubo más compatriotas que son navegantes en esta especialidad. Bruno Jacomy fue octavo junto al qatarí Khalifa Al Attiya, que también corre con un Taurus. En la undécima posición quedó Lisandro Ezequiel Sisterna Herrera con el español Pau Navarro (Taurus). En el 12º puesto quedó Augusto Sanz, con otro qatarí Ahmed Alkuwari. En la 40ª colocación quedó Facundo Jaton con el español Xavier Foj (Oryx). Cinco lugares atrás se ubicó Gastón Ariel Mattarucco, que corre con el colombiano Javier Vélez (BRP).

En la categoría Side by Side, que también son vehículos similares, pero que no son prototipos, la dupla argentina conformada por Jeremías González Ferioli y Pedro Gonzalo Rinaldi (Can Am) fueron segundos a solo 19/1000 del vencedor, el estadounidense Brock Heger (Polaris). Octavo fueron otros argentinos, Manuel Andújar y Bernardo Graue (Can Am). Décimo quedó Diego Martínez (Can Am), quien es navegado por el uruguayo Sergio Lafuente. En el 13º lugar quedó Fernando Matías Acosta (BRP), quien es navegante del ecuatoriano Sebastián Guayasamín.

El comienzo debe ser tomado con pinzas, pues se trató de una extensión corta y casi sin obstáculos para los competidores. Mañana en motos, los pilotos que terminaron en el top diez elegirán en qué posición partirán dentro de los 12 primeros lugares.

Este sábado comenzará la verdad de la carrera con la primera etapa que también se desarrollará en Bisha. Serán 412 kilómetros cronometrados en los que se espera arena y sectores con muchas piedras por lo que será vital evitarlas para no sufrir un golpe o pinchazo. “Por ser un prólogo fue Largo e intenso. Había parte un parte más con piedra, pero bastantes partes más rápido con arena”, contó Nicolás. Sobre lo que viene, Valentina explicó que “hay que hacer una carrera bastante pensada. La primera semana será muy dura y con mucha piedra, como tiene acostumbrado toda esta zona de Arabia. Así que hay que ser inteligente y saber controlar todas las ansiedades para llegar lo más arriba que se pueda”.

Comenzó la acción con un prólogo de 29 kilómetros en Bisha, epicentro inicial de la carrera más dura del mundoSe puso en marcha el Rally Dakar 2025 que por sexto año consecutivo se disputa en Arabia Saudita. El arranque fue con un prólogo de 29 kilómetros cronometrados en Bisha, donde se ubica el campamento para las primeras cinco etapas. Los pilotos argentinos lograron diversos resultados. Infobae pudo hablar con ellos y este es el panorama luego de la actividad que rompió el hielo en Medio Oriente.En un recorrido rápido, arenoso y con piedras, en motos, se impuso el australiano Daniel Sander (KTM), con un crono de 16m51s. Detrás se ubicaron el botsuano Ross Branch (Hero), a 12/1000 y el podio parcial lo completó el estadounidense Ricky Brabec (Honda), a 18/1000.Los hermanos Luciano Benavides se ubicaron 7º y 24º con sus KTM, también del equipo oficial. “El prólogo era bastante rápido y técnico por sectores, así que traté de hacer lo mejor posible. Me sentí bien”, contó Kevin, quien agregó que “fue un tramo entretenido y divertido”.Pese a estar en el top diez, su hermano mostró su fastidio por no tener un mejor resultado. “No fue bien. No sé dónde perdí tanto tiempo o dónde he fallado. Los pilotos de adelante me sacaron mucho tiempo”, reconoció el otro salteño.En tanto que el neuquino Santiago Rostan (KTM) fue 68º en el comienzo de su segundo Rally Dakar. “Alivianamos un poco de presión. Mañana arranca la carrera de verdad. Nos sacamos la presión de todo el trabajo del año. Estoy un poco emocionado porque hay muchas cosas que deja uno de lado para estar acá”, dijo emocionado el patagónico, que en su debut en 2024 terminó 38º y este año busca culminar en el top 25.En autos se impuso el sudafricano Henk Lategan (Toyota), con un registro de 15m28s. Fue un parcial cerrado ya que a solo 1/1000 quedó el sueco Mattias Ekström en el debut de Ford y a 20/1000 el qatarí Nasser Al Attiyah, con el Dacia, otra marca que se estrena.