Incendio confluencia: Sergio Nahuelpán salvó su vida escondiéndose debajo de una chapa

Es desgarrador el testimonio que nos brinda en primera persona Aidé Nahuelpán junto a su hermano Sergio, quien según nos relatan salvó su vida escondiéndose de las llamas que consumieron totalmente su vivienda debajo de unas chapas, allí Sergio a pesar de no escuchar bien y comunicarse a través de señas detalló que alcanzó a poner dos baldes de 20 litros con agua para poder enfriarse cuando el fuego más lo amenazaba.





Sergio Nahuelpán tiene 87 años y es un viejo poblador de la costa del río Azul allí en su lote tenía su casita, sin embargo el fuego que consumió ya cerca de 4000 hectáreas también lo dejó sin nada, en diálogo con los familiares relataron que se vivieron momentos de angustia cuando intentaban ubicar a Sergio y no lo encontraban, todo esto complicado porque Sergio no habla y escucha muy poco. Entonces al recorrer la chacra de Sergio y no encontrarlo pensaban lo peor, hasta que un vecino lo encontró cobijado debajo de una chapa y rodeado de dos baldes de agua.

Dialogamos con Aidé Nahuelpán quién es hermana de Sergio y en ese momento estaba en la ciudad de Trelew, cuando comenzó a vivir todo este calvario no dudó en volver rápidamente a la pampa de Mallín Ahogado donde hoy se reencuentra con su hermano y está abocada a su cuidado.





Primeramente Aidé nos cuenta que Sergio está bien que hoy gracias a Dios pueden cuidarlo y mimarlo, “ yo, a él lo estoy cuidando y me estoy asegurando que se sienta bien, en mi casa le doy lo que puedo, lo ayudo. Estoy muy contenta con él y me da mucha pena eso sí todo lo que vivió y lo que perdió. Yo no no lo vi como ellos como han dicho que estaba debajo una chapa cuando lo encontraron, no lo vi yo estaba en Trelew”, cuenta Aidé.





Sobre cómo fue la desesperada búsqueda Y de qué manera lo encontraron a Sergio aire fue anoticiada por los familiares sus hijas y los vecinos que colaboraron en tratar de ubicar a este querido vecino que no viendo otra salida alcanzó agarrar dos baldes de 20 l de agua y cobijarse debajo de una chapa así fue hallado Sergio Nahuelpán luego de que el incendio quemara totalmente su vivienda, “Eso es lo que yo a mí me hicieron llegar nada más”, confirma Aidé.













Por señas ya media lengua Sergio confirma que es hincha de boca al tiempo que nos muestra El pulgar de su mano derecha con una mancha de tinta azul indicando que durante la mañana había bajado al registro civil para poder hacer el DNI nuevo porque como sabemos Sergio logró salvar y quedó literalmente con la ropa que tenía puesta.





Angustia y preocupación

Con todo, la mujer dejó bien en claro que vivió momentos muy difíciles porque no solo estaba preocupada por la suerte de su hermano, el único que le queda, sino que también estaba muy preocupada por sus hijas y su familia que vive allí en la zona de Mallín Ahogado. Sin embargo, en todo momento Aidé agradece y resalta: “ yo estaba preocupada por mis hijas, tengo toda la familia acá. Pero bueno hay un Dios que mira, el que nos cuida y protege”.





Instinto de supervivencia

Al consultarle Aidé Cómo se encuentra de salud Sergio y si pudo contarle cómo fue que le surgió la idea de meterse debajo de la chapa con dos baldes de agua para salvar su vida la mujer nos asegura que es parte de su esencia, “El esta bien, lo ayudó a salvarse también la inteligencia de él no?. Mira, según dice tenía dos baldes de agua y con eso se iba mojando para no quemarse vivo”.





No obstante el vecino presenta un par de golpes que según detalló aire parece que se cayó al momento de ponerse a res, “me parece que se cayó, no sé qué pasó ahí se lastimó la rodilla, una mano y un brazo pero son solo rasguños”.













El reencuentro

Luego de viajar desde Trelew hacia El Bolsón y poder llegar a Mallín Ahogado Aidé nos cuenta que a la distancia descreía que su hermano se encontrara bien de salud pero al poder verlo y abrazarlo le volvió el alma al cuerpo, “ me puse bien al verlo, Igual me dolió mucho lo que le pasó, pero bueno gracias a Dios se salvó y yo lo único que quería era verlo a él”, asegura con la voz quebrada por la emoción.





Sergio está bien atendido por su hermana y sus sobrinas, al momento de consultarle que si quiere volver a su cas , no hubo dudas sus señas fueron muy claras, “no se si él quiere volver a su casita, él no sabe que su casa se quemó, él se metió debajo de la chapa y luego no vio nada más hasta que llegó acá. Tengo que hablarlo con él y preguntarle si quiere volver pero me parece que no”. En ese momento Aidé le pregunta a Sergio si le gustaría volver a su casa y Sergio en su forma de comunicarse de inmediato dejó en claro que no tiene intenciones de volver, al menos por un tiempo a lo que era su casa.









“Para mí sería conveniente que él esté con nosotros, está bien atendido, al menos hasta que él tenga de nuevo su casa y se sienta seguro de volver a ella”, explicó la hermana.





Colaboración

Finalmente Aidé confirmó que la idea de la familia es reconstruir la vivienda de Sergio por lo que también solicitó a quien pueda colabore donando para la reconstrucción si puede ser materiales o directamente dinero a través del alias: ancho. rosca. amplio, todo lo que puedan donar a ese a esa cuenta bancaria será bien utilizado para reconstruir la casa a Sergio Nahuelpán.