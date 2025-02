Parte diario incendio Confluencia.

Imagen de archivo





El viento en este período será del sector oeste con las mayores intensidades esta jornada. Las temperaturas mostrarán poco cambio con leve ascenso y disminución de la humedad. Debido a la orografía del lugar se prevén efectos locales en el comportamiento del viento (canalización/aceleración en cañadones).

Se pronostica una temperatura máxima que rondará los 22°C. La humedad relativa tendrá una mínima de 35%. Se espera viento del oeste con predominio del noroeste de 15 a 25 km/h, aumentando hacia el mediodía con vientos de 20/30 km/h y ráfagas de 30/40 km/h. El cielo estará mayormente nublado y la nubosidad disminuirá por la tarde. Ya no se esperan precipitaciones.

Recomendaciones a la comunidad en general:

-Estamos ante una emergencia, se solicita a la población mantener la calma e informarse sólo por medios oficiales. Acompaña mucho el trabajo de los combatientes contar con una comunidad solidaria y que promueve la armonía social.

-Evitar circular por los sectores afectados y no entorpecer las tareas de combate de incendios. La presencia de personal ajeno al incendio aumenta los riesgos para todos. -Por solidaridad con las personas afectadas, evitar el sensacionalismo y cuidar la privacidad de las familias. -Evite estafas, hay personas recaudando sin ser afectados o buscando generar malestar para aumentar la llegada de sus cuentas falsas. -Los móviles de emergencia continúan circulando a lo largo del perímetro y es necesario que queden despejadas las rutas de acceso y circulación. -Se recuerda que no está permitido circular por el aeródromo. Emergencia ígnea 70/2025: No hacer fuego al aire libre

y ante cualquier columna de humo dar pronto aviso al 103.

Primeras horas del incendio: A las 16 hs. del día 30 de enero de 2025 se detecta una columna de humo en el sector denominado Loma de los Piches próximo a la Confluencia de los ríos Blanco y Azul. El mismo avanzó rápidamente en dirección Este y, dadas las condiciones meteorológicas extremas, se registraron múltiples focos secundarios que continuaron su avance hacia Mallín del Medio por alrededor de 9 kilómetros.