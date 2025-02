Parte incendio Confluencia.

Recursos desplegados para combate del incendio:

-SPLIF Río Negro: 17 combatientes con herramientas, equipos de bombeo y 3 móviles, más todo el personal de la central entre logística, pañol, taller, comunicaciones y técnica abocado a la emergencia.

-Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Medios aéreos: 1 helicóptero UH 1H del Ejército Argentino del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y 1 aviones hidrante AT 802. Se asiste con pronóstico específico de incendios.

-Medios y 20 combatientes de la Armada Argentina trasladados por la Fuerza Aérea Argentina.

-Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

-Equipo del Aeródromo El Bolsón Central Operativa SPLIF El Bolsón Ruta Nacional 40, km 1920 (CP: 8430) El Bolsón, Río Negro Tel.: (0294) 4455973 / 4492310 - E-mail: splifelbolson@gmail.com Sitio Web: www.splif.rionegro.gov.ar

-ALTEC garantizó mejoras en la conectividad por gestión del gobernador Alberto Weretilneck

-Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro

-Coopetel, vehículos y trabajadores a disposición de COEM, instalación de redes wifi en Centro Administrativo Provincial, SPLIF y Aeródromo. Puntos Wifi Libres para damnificados en Wharton, Escuelas 103 y 118, CEA3, Polideportivo Municipal y Planta de Gas de Coopetel Energía.

-Ministerio de Desarrollo Social

-Subsecretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro: 2 móviles, 4 guardas ambientales y 1 cuatriciclo

-Aguas rionegrinas Recursos desplegados en logística:

-Personal de Servicio de Apoyo escolar para maestranza en las oficinas

-Ministerio de Defensa de la Nación

-COER

-INTA Campo Forestal San Martín recorre preventivamente Loma del Medio

-Ministerio de Seguridad de Río Negro

-Secretaría de gobierno de Río Negro

-Municipalidad de El Bolsón coordina el COEM Municipal

-Seguridad Vial Provincial

-EDERSA

-Consejo escolar

-Hospital de Área El Bolsón

-Servicio Forestal Andino 6 agentes con 5 móviles a disposición

-Secretaría de Estado de Energía y Ambiente de Río Negro

-DPA 4 agentes, 3 camionetas, 1 topadora, 1 retroexcavadora y un camión con carretón

-Grupo de voluntarias de kinesiología y terapeutas

-Bannex, baños químicos

Estados del incendio:

Desde sus comienzos, hasta la extinción final, los incendios pasan por varias etapas de desarrollo.

1. Fuera de Control. El fuego se propaga libremente. Bajo este estado se define a los fuegos que aún no han sido atacados, o a aquellos en los que en uno o varios sectores no han podido ser contenidos.

2. Detenido o contenido. La propagación del frente de avance ha sido detenida.

Entendiendo por frente de avance a todos los sectores del incendio que presenten

actividad. Esta situación puede volver a la condición anterior de “fuera de control”.

3. Circunscripto. Este estado implica la existencia de recursos empeñados en el control distribuidos en todo el frente de avance. En esta etapa quizás falten asegurar puntos de anclajes, completar algunas podas o limpiezas, corregir y mejorar el trazado de las líneas, hacer quemas de ensanche, de islas o bahías, etc. Desde este estado también puede volver a estar “fuera de control”.

4. Controlado. Este estado implica que las tareas de control han sido exitosas,

estableciéndose límites al avance del fuego (líneas de control), sin que éste tenga

posibilidades de sobrepasarlos, pudiendo existir actividad en el interior. La línea de control ha quedado establecida definitivamente y asegurada. Esta situación es irreversible, ya que un incendio declarado técnicamente controlado no debería volver a la etapa “fuera de control”. Esto implica que para declarar un incendio como controlado debe existir absoluta seguridad en el éxito de las tareas.

5. Extinguido. El incendio no muestra signos de actividad en ninguna de sus partes, implica la ausencia de focos ígneos. (Culmina con las tareas de liquidación y guardia de cenizas) Algunos incendios grandes, aunque sean dados por controlados, pueden no declararse extinguidos durante mucho tiempo ya que su liquidación total a veces no pueden llevarse a cabo a raíz de diversos factores: extensión, accesos, tipo de suelo, etc.

Trabajos para hoy 21/2/2025:

Ahora que el área de interfase presenta menor actividad, el personal está destinado al combate del incendio Confluencia se encuentra disperso a lo largo de ANPRALE trabajando para evitar la pérdida de más masa boscosa en el área protegida.

Sectores 1A y 1B: Se encuentra bajo vigilancia y se prevé el envío de aéreos en caso de actividad.

Sector 2A: Se trabaja desde el campamento en el Natación que opera en el incendio con el apoyo de herramientas manuales y equipo de bombeo. Hay 11 combatientes con el apoyo del Ejército. El borde que representa más esfuerzos es el que se une al área Cajón del Azul.

Sector 2B: Se envía personal a puntos que presentaron actividad durante el día de ayer. Un grupo va al sector del Raquel a media ladera y el otro al Arroyo Teno. Se trabajará con herramientas de corte y de zapa en ambos puntos.

Sectores 3, 4, 5 y 6: Se encuentran en proceso de enfriamiento y guardia de cenizas. Hay personal distribuido a lo largo de todos ellos.

Pronóstico para hoy 21/2/2025: El viento en este periodo será de direcciones variables en las primeras horas de la mañana, luego se establecerá del sector oeste con aumento en su intensidad y ráfagas. Las temperaturas en este periodo no tendrán cambios significativos con tendencia a descender. Bajos valores de humedad relativa durante las horas de mayor calentamiento para hoy pero el sábado ascenderán. Durante las primeras horas de la mañana podría haber baja dispersión del humo originando disminución de la visibilidad. Se prevén lluvias aisladas para el sábado. Debido a la orografía del lugar se prevén efectos locales en el comportamiento del viento (brisas de valle o de montaña y canalización/aceleración en cañadones). Se pronostica una temperatura máxima que rondará los 23°C. La humedad relativa tendrá una mínima de 25%. Se espera viento con direcciones variables de 10 a 20 km/h, aumentando hacia el mediodía con vientos de 35/45 km/h y ráfagas de mayor intensidad. El cielo estará mayormente nublado y hay probabilidad de lluvias.

Información importante para la comunidad:

A medida que se enfrían partes del incendio en las que hay circulación de población comienza a incrementarse el riesgo por caída de árboles sobre el tendido eléctrico y sobre lugares de paso. Por eso se solicita no circular en zonas de riesgos y en caso de requerir hacerlo que sea con extrema precaución, prestar atención al entorno y evitar zonas en que puedan producirse caídas o derrumbes.

Aviso: A la hora de remover los escombros y trasladar restos de elementos quemados, prestar atención a que las mismas estén completamente frías para evitar provocar incendios en los lugares de disposición.

Recomendaciones a la comunidad en general:

-Estamos ante una emergencia, se solicita a la población mantener la calma e informarse sólo por medios oficiales. Acompaña mucho el trabajo de los combatientes contar con una comunidad solidaria y que promueve la armonía social.

-Evitar circular por los sectores afectados y no entorpecer las tareas de combate de incendios. La presencia de personal ajeno al incendio aumenta los riesgos para todos.

-Por solidaridad con las personas afectadas, evitar el sensacionalismo y cuidar la privacidad de las familias.

-Evite estafas, hay personas recaudando sin ser afectados o buscando generar malestar para incrementar la llegada de sus cuentas falsas.

-El incendio continúa activo por lo que los móviles de emergencia continúan circulando a lo largo del perímetro y es necesario que queden despejadas las rutas de acceso y circulación.

-Se recuerda que no está permitido circular por el aeródromo.

Emergencia ígnea 70/2025: No hacer fuego al aire libre y ante cualquier columna de humo dar pronto aviso al 103.

Primeras horas del incendio: A las 16 hs. del día 30 de enero de 2025 se detecta una columna de humo en el sector denominado Loma de los Piches próximo a la Confluencia de los ríos Blanco y Azul. El mismo avanzó rápidamente en dirección Este y, dadas las condiciones meteorológicas extremas, se registraron múltiples focos secundarios que continuaron su avance hacia Mallín del Medio por alrededor de 9 kilómetros.





