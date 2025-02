Perdió la posibilidad de participar de una olimpiada paraolímpica y la justicia falló a su favor

Noticias del Bolsón dialogó esta mañana con la jueza Paola Bernardini titular del juzgado número 11 de la localidad de El Bolsón quien contó la historia de un atleta paralímpico que se vio perjudicado al comprar una silla de ruedas de alta competición que nunca le fue entregada Por tal motivo perdió su participación en las olimpiadas.





En dialogo con noticiasdelbolson la jueza Bernadini confirmó que el deportista de El Bolsón, representante de la Selección Argentina Juvenil de Atletismo Paralímpico, había gestionado la compra de una Top End Eliminator Cage OSRS Racing Wheelchair, diseñada para mejorar su rendimiento en competencias de alto nivel. La adquisición se realizó gracias a un aporte de 2.550.000 pesos otorgado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a fondos obtenidos a través de rifas y bingos.









Con todo, la jueza explicó que una vez logrado recaudar la suma millonaria para la compra de la silla se contactaron con un proveedor internacional, “cuando obtuvieron el dinero el atleta charlando con otros deportistas le dicen < Mirá hay un hombre que se dedica a esto y que hace la transferencia desde Miami>, la silla se compraba en esa ciudad, se contactan con esa persona y le transfieren el dinero, este hombre se comunica con ellos para decirle que ya le había comprado y que la silla llegaría a Buenos Aires el 18 de febrero de 2024, pero el plazo se cumplió sin novedades, al no llegar la silla tanto la entrenadora como él atleta empiezan a llamar a partir de ese momento no tuvieron ninguna respuesta más y por supuesto que la plata tampoco”, detalló Bernadini.









Sin participar

En otro párrafo la titular del juzgado 11 confirmó que el atleta de El Bolsón no pudo participar de la competencia internacional, “el joven no logró participar ya después desistieron por eso que también la demanda se lo condenó a daño moral, o sea fue condenado este hombre por el daño moral que sufrió este atleta porque no solo no adquirió la silla, sino que tampoco pudo competir y todo lo que eso le generó”.





Un fallo rápido

En relación al rápido accionar judicial y al fallo logrado Bernardini sostuvo, “en este caso gracias a la habilidad de la abogada y también la voluntad mía, fue una demanda que fue iniciada el 23 de septiembre y yo dicté sentencia el 3 de febrero, o sea, fue muy rápida porque obviamente la situación lo ameritaba, como en todos los otros casos también lo amerita. Pero hay veces que no se puede porque ofrecen pruebas, porque se dilatan con los testigos y demás. Sin embargo en este caso no, fue muy rápido todo”, sostuvo la magistrada que agrego, “yo tenía muchos argumentos para fallar Cuentos para fallar, entonces no se abrió a prueba la causa porque me acompañó junto con la demanda mucha documentación, las transferencias que había hecho, esto que iba a competir en los Juegos Olímpicos y no pudo entonces yo tenía muchos elementos para fallar de la manera que salió”.





Sobre si el demandado pagó la multa impuesta y si devolvió el dinero pagado por la silla que nunca llegó, la jueza detalló: “está en la etapa que lo están intimando y después vendrá la etapa de ejecución de sentencias, si es que no paga. No he tenido conocimiento por ahora de la ejecución de sentencia, no me confirman si la han iniciado”.





Nuevo código procesal

En la oportunidad la jueza aprovechó para comunicar que entró en vigencia un nuevo código procesal civil en la provincia de Río Negro, “en Rio Negro hay un nuevo código procesal que entró en vigencia el 17 de enero y que prevé precisamente para estos casos procesos simplificados que quedan a criterio del juez cuáles de esos procesos, si bien los menciona a algunos es importante, como en este caso que acompañen con la demanda toda la documentación que tengan, porque en determinados casos se puede hacer un proceso simplificado abreviado mucho más rápido y obtener una resolución judicial mucho más rápida que en definitiva es lo que quiere toda la gente cuando inicia una acción”, sentencio Bernardini.