Pogliano confirmó la suspensión de la Fiesta y expresó su preocupación por amenazas en su contra

Finalizada la conferencia de prensa, el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, dialogó con los medios y confirmó la suspensión de la Fiesta Nacional del Lúpulo 2025 debido a la emergencia por los incendios en la región y la falta de condiciones de seguridad.





"Este momento difícil nos ha afectado como equipo y como comunidad. Más allá de ser funcionarios municipales, somos vecinos de El Bolsón. Ver el sufrimiento de la gente afectada y acompañarlos en el territorio nos llevó a tomar decisiones difíciles, como la suspensión de la Fiesta Nacional del Lúpulo. Para nosotros, también era una posibilidad de contribuir solidariamente con los vecinos, pero no estaba garantizada la seguridad", expresó el jefe comunal.





En el marco de los allanamientos realizados en Chubut, se habrían encontrado panfletos con amenazas dirigidas hacia el intendente Pogliano. "Hablé con el gobernador Ignacio Torres y me confirmó que detuvieron a 11 personas más. Entre los elementos hallados, había panfletos que tenían que ver con una agresión personal contra mí. Esto preocupa mucho. Torres lo informará en su conferencia de prensa en Esquel", señaló el mandatario, visiblemente consternado.





Con respecto a los artistas y la logística de la fiesta cancelada, Pogliano aseguró que los contratos vigentes podrán ser utilizados en futuros eventos. "Los cachés pagados, el sonido y el escenario están a disposición para un evento que definamos o para la próxima Fiesta del Lúpulo", aclaró.





A pesar de la difícil situación, el intendente destacó la labor de la comunidad y de los equipos de emergencia: "Estoy orgulloso del trabajo que se ha hecho. Me emociona, me sorprende y me da fuerzas para seguir y enfrentar lo que haya que enfrentar. Esto recién comienza, ahora tenemos que ir por la gente, por los damnificados, por los que lo perdieron todo".