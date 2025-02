Vaca Muerta Sur: Intendentes de JSRN respaldan la decisión del Gobernador Weretilneck

Intendentes e intendentas de Juntos Somos Río Negro (JSRN) manifestaron su apoyo contundente a la decisión del Gobernador Alberto Weretilneck de exigir a las empresas responsables de la obra del oleoducto Vaca Muerta Sur el cumplimiento estricto de la normativa que garantiza la contratación de mano de obra rionegrina. Intendentes e intendentas de Juntos Somos Río Negro (JSRN) manifestaron su apoyo contundente a la decisión del Gobernador Alberto Weretilneck de exigir a las empresas responsables de la obra del oleoducto Vaca Muerta Sur el cumplimiento estricto de la normativa que garantiza la contratación de mano de obra rionegrina.





“Esta obra representa una oportunidad histórica, pero también es una obligación para las empresas cumplir con las reglas. Y las reglas son claras. No podemos permitir que se margine a las y los trabajadores rionegrinos. Vamos a defender cada puesto laboral para nuestra gente”, afirmaron en un comunicado conjunto.





Los jefes y jefas comunales enfatizaron que la ley establece que al menos el 80% de los puestos de trabajo deben ser ocupados por trabajadores locales y que es imprescindible la aplicación efectiva del Compre Rionegrino para garantizar beneficios concretos a la economía provincial.





“El Gobernador Weretilneck fue claro: si no se respetan los derechos de nuestros trabajadores, la obra no avanzá. Y nosotros estamos firmes en esta postura. Queremos inversión y crecimiento, pero no a costa de los derechos de nuestra gente”, remarcaron.





Además, destacaron el acompañamiento del Gobierno Provincial en las gestiones para que se cumplan los compromisos asumidos por las empresas. “No es un capricho, es una obligación. Exigimos el cumplimiento de la ley y la garantía de que los puestos de trabajo queden en manos rionegrinas”, concluyeron.