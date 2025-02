Vecinos continúan denunciando robos en la zona afectada por los incendios

En este caso se trata de una familia que según sostuvo le robaron la garrafa y hasta el regulador. Además, no es el único caso según remarcaron en esa zona de Mallín Ahogado que los ladrones aprovechan la situación para delinquir.





“Mi nombre es Marilina Sandoval vivo en la chacra El Filo, al lado de Pepe y Mario Tillería Quería contarles para que hagan público que mientras yo tenía que llevar a mi madre al manso mi casa quedó sola por lo que vándalos inescrupulosos entraron a mi cabaña y me rompieron el flexible, me robaron la garrafa, se llevaron varias cosas, destrozaron el invernadero y al vecino de al lado que es de chacra Otoño le sacaron el tanque de agua, la garrafa y el equipo electrógeno. No sé si habrá más vecinos afectados pero la verdad es que no tenemos ninguna ayuda de la gente de seguridad”, sostuvo la vecina.

Seguidamente detalló que esto ocurrió durante los días que no tenían luz, “justo yo estaba trabajando, tuve que ir a dejar a mi madre en el campo en El Manso así que aprovecharon para robar”.





“Quería ver si ustedes pueden pasar un comunicado que andan vándalos aparte de lo que nos pasó con el incendio la gente que no tiene escrúpulos nos saca las cosas que tenemos, a Pepe también le sacaron la motosierra y no hemos hecho la denuncia porque yo recién ahora puedo encontrar un teléfono para escribirle”, contó Marilina, quién pide mayor presencia policial en la zona de Mallín afectada por los incendios forestales.