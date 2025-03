A poco más de un mes de los trágicos incendios en El Bolsón los vecinos reconstruyen su historia

Esta mañana Noticias del Bolsón volvió al circuito de Mallín Ahogado tal como lo hiciera hace más de un mes y se entrevistó con la vecina Virginia Luna es una de las 139 damnificadas que perdieron todo en los incendios de confluencia. Grata fue la sorpresa al ver que Virginia ya tiene su nueva casa a punto de ser techada.









Un ejemplo de resiliencia es el de Virginia nacida y criada en Mallín Ahogado, allí donde el incendio arrasó su vivienda y quedó reducida a chapas retorcidas y un montón de cenizas hoy a poco más de un mes de esta situación ella misma nos cuenta con esperanza y alegría Cómo es la reconstrucción de su vivienda, “empezaron el día 3 de marzo o 4 ya empecé, me llegó la plata así que ya empecé a comprar los materiales y fuimos trayendo, el mismo corralón me trae los materiales acá, no me quede esperando”, contó la vecina que además destacó que le recomendaron un buen albañil, “ recibí el dinero y lo primero que hice fue empezar porque también me recomendaron al albañil así que enseguida lo hablé, ya vino para acá así que ya arreglamos enseguida y empezó a trabajar”.





Antes del Invierno

La urgencia y tal como lo destacaba el propio gobernador Alberto Weretilneck al hacer la rápido entrega de los fondos Es llegar al techo antes de las primeras heladas que también Cabe destacar que en Mallín Ahogado ya se están registrando por lo que Virginia aseguró que lo que importa ahora es llegar hasta el techo y una vez que esté techado cuando los días están feos podrán trabajar por dentro y avanzar al menos con el revoque.









Además la vecina explicó que está haciendo rendir el dinero de la mejor manera posible ya que incluso los corralones No solo le hacen los descuentos que anunciaron sino que también cada 1 millón de pesos que compra le dan un vale por $50,000 para la próxima compra además valoró que trata de hacer rendir lo más que pueda el dinero para poder terminar la casa e hizo hincapié que las cosas de adentro no le importan lo primero es tener el techo y la casa después verá cómo compra los electrodomésticos y el resto de las cosas que van dentro de la vivienda





Nunca lo imaginé

Finalmente le consultamos a Virginia que si Aquella tarde cuando aquella mañana cuando volvió a su campo y encontró su vivienda totalmente reducida a cenizas pensó que a un mes ya estaría pensando en techar la vivienda nueva con una marcada alegría la vecina explicó, “No, nunca nunca creí, porque pensé que iba a costar mucho más o iba a ir más lento, no en ese momento no sabía cómo iba a ser el futuro”, explicó Virginia Lobo que hoy sabe que Su futuro está a muy poco de mejorar.