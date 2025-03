Confirman que los radares de El Bolsón son legales

La controversia surgió a través de una nota periodística vertida por el medio El Comodorense donde dos vecinos de esa localidad aseguraban que las multas no habían impactado en su legajo del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, sin embargo esta mañana la jueza de faltas Pamela Gregory confirmó que son legales e instó a los infractores a cumplir con el pago para evitar un futuro juicio.





Ante la controversia planteada por el medio periodístico radicado en la localidad de Comodoro Rivadavia consultamos con la jueza de faltas local Pamela Gregory quién sostuvo: “por supuesto que son legales, están situados en la ruta nacional en el acceso norte y en el acceso sur, están bien delimitados y también bien señalizados y vos podes observar que están todos los carteles reglamentarios por la ley Nacional de tránsito que indican que al ingreso del casco urbano de cualquier ciudad del país, se tiene que ingresar a 60 km por hora no más", confirmo la jueza de faltas.













Sobre el hecho que no figuren la multas impagas en el registro de propiedad del automotor explicó que desconoce las causas, e hizo hincapié en que probablemente sea porque el infractor no tenga el mail actualizado, “primero lo que sucede es que el infractor recibe la cédula de notificación en su mail ese mail es una cédula de notificación oficial, que está confeccionada legalmente, que no tiene ningún vicio, es perfectamente válida y además esto es muy importante la cédula se recibe en el mail que declara el titular del vehículo en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, se toman los datos del registro para notificar por mail por eso que es tan importante que cada uno tenga actualizado sus datos en el Registro Nacional de la propiedad automotor, por lo tanto si se declaró ese mail en el registro es válido para cualquier tipo de notificación de cédula”, explicó la doctora Gregory.





Con todo la jueza de falta significó que si la persona fue notificada de una multa que está fotografiada e incluso no ha hecho el descargo pertinente ya pasa por una cuestión personal el tener que abonar la multa, “es responsabilidad de cada ciudadano tener la empatía de pagar una multa si es que le llega una cédula o por lo menos contactarse con el juzgado que actúa para ver cuáles son los pasos a seguir, si no es como que de alguna manera a la persona no le está importando lo que lo que hizo, pero sí debería contactarse”.









Además, la jueza demostró que en cada cédula están todos los datos para contactarse con el juzgado, “ya sea el mail, como el teléfono celular, están en la cédulas para que se contacten y nosotros acá lo que hacemos es muchas veces ofrecer un plan de pago, si la persona no puede pagarlo de una sola vez porque entendemos que son montos que hoy por hoy son elevados”.





¿Qué pasa si no pagan?

Finalmente Gregory explicó que si la persona no quiere hacer el pago el paso siguiente es: “tiene que sí o sí hacer un descargo y eso ya después se va a dictar una sentencia por el monto total, ya no se le aplica el pago voluntario y eso después se ejecutará vía judicial con los costos que se implica”, remarcó.