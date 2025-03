Municipales de El Bolsón rechazan el aumento por decreto

Así lo dejaron en claro esta mañana cuando marcharon por las calles céntricas de la localidad los referentes de ambos gremios UPCN y ATE rechazaron la propuesta gubernamental sostiene que se trata de un bono y lo que necesita el empleado municipal es un ajuste salarial definitivo sostuvieron.





En el medio de unas paritarias que no terminan de resolverse, los trabajadores municipales de El Bolsón nucleados en los gremios UPCN y ATE se congregaron en plaza Pagano y de allí marcharon hacia el municipio para dejar en claro que no aceptan el aumento por decreto establecido por el ejecutivo municipal, “lo que estamos haciendo es repudiando el hecho de que haya tomado el ejecutivo mientras estamos en un proceso de mesa de diálogo y paritaria esta resolución. Eso es desconocer a las organizaciones sindicales que venimos trabajando, ningunearnos porque señala en los fundamentos de la resolución que somos inflexibles y que no tenemos racionalidad, cosa que hemos mostrado todo el tiempo lo contrario apertura al diálogo y por supuesto que lo que demandamos es el salario y que las voces de los compañeros sean oídas. Las asambleas rechazaron consecutivamente las ofertas paritarias por considerarlas vergonzosas hablando del salario en los términos que lo hace, en un 11% que señala al ejecutivo que nos vendría a dar, en el salario real no impacta positivamente”, detalló Sandra Contreras de ATE.





Seguidamente al ser consultada la delegada de UPCN Rosa Mesa sobre este 11% cuánto sería en efectivo de bolsillo para los trabajadores explicó, “ en plata significa $50,000 retroactivo al mes de enero, pero que no quedan en el recibo haberes de los compañeros o sea no es una recomposición salarial es un bono. Qué están pidiendo los trabajadores?, los trabajadores piden que esos $50,000 que fue un bono queden en el en el recibo de haberes, que eso haría un incremento de enero a junio de aproximadamente $150,000 eso es todo lo que piden los compañeros municipales en este primer semestre”, aseguró la delegada gremial.













Sin paros, por ahora.

Al momento de consultarle cómo serán las medidas de fuerza y si se evalúa un paro general la delegada de UPCN lo descartó, “por ahora no ha sido evaluado la propuesta de paro porque ninguna organización gremial quiere perjudicar aún más al trabajador. Si ya están, no quiero de ser vulgar, pero la palabra correcta es apretando a los trabajadores para que no estén en esta asamblea permanente entonces nosotros no podemos arriesgar al trabajador a que haga un paro por ahora, porque eso implicaría un descuento, no dudarían en descontarle a los trabajadores si hacen un paro”, sentenció Mesa.