Vecinos de Mallín Ahogado reclaman por el estado de los caminos

Luego de los incendios forestales que consumieron cerca de 4000 hectáreas en la zona rural de Mallín Ahogado, los vecinos de la Costa del río Azul piden que se realicen mantenimientos y reparaciones de fondo.





Esta mañana Noticias del Bolsón dialogó con Sandra Jerez vecina de Costa del Río del Azul quién es una de las referentes de los vecinos que día a día según sostienen viven rompiendo los vehículos por el mal estado en los que quedaron los caminos luego de los incendios, “La verdad que lo del incendio fue tremendo para nosotros pero bueno ahora nos queda el recuerdo del incendio y las calles arruinadas porque todo el mundo transitaba por acá camiones de vialidad máquinas. Entonces nos quedó destruido”, explicó la vecina.





Sin repaso desde marzo

Con todo, Jerez explicó que el municipio no la pasa la máquina desde marzo del año pasado, “acá, en la costa del azul desde marzo del año pasado que venimos luchando para que pasen la máquina, para que nos rellenen el camino, yo quería pedir la ayuda de los colectivos que son los que transitan ahora con los niños pero bueno no se pudo no pude llegar a tiempo”, detalló Sandra quien además remarcó: “estoy yo en representación de la costa del Azul y creo que de todo Mallín, porque está todo Mallín en las mismas condiciones, es pedir que por favor si se puede rellenar, nos estamos quedando sin autos. Desde el día 1 del incendio porque tenemos que salir a trabajar y es relleno y máquina, ya no hay otra solución”.





Injerencia municipal

Al consultarle a la vecina sobre si estos caminos son correspondencia municipal o provincial la misma detalló, “Yo hablé con Ibarra y me dijo que no le correspondía a vialidad el sector de la costa del azul, de igual manera siempre cuando se le ha pedido ha respondido. El municipio por ahora no, he mandado mensaje ya no sé quién está creo que ahora está Forestier, pero sí necesitamos la máquina urgente, tenemos el asfalto está pero tenemos que entrar y es todos los días, cuatro viajes por día a trabajar a la nena a la escuela o sea son muchos viajes y tenemos autitos que se viven rompiendo”.





“Creo que que es mirar al vecino porque después de todo lo que pasó también seguimos viviendo a mí gracias a Dios no me tocó el fuego pero sí hay muchos vecinos de acá también salgo todas las mañanas a ayudar a los vecinos todos los días lo hago y el auto se está deteriorando”, contó Sandra.









Finalmente y al ser consultada sobre si algún referente municipal estuvo en la zona para dialogar con ella o alguno de los vecinos Jerez explicó que desde el municipio no ha ido nadie, “sí estuvo Carlos Pérez en la casa de mi suegra, acá en mi casa nadie. Sí vino el ministro de desarrollo social Juan Pablo Muena y Naty una chica de Bariloche que está todo el tiempo pendiente de lo que necesito para la gente”, “trato de ayudar a todos los vecinos de la costa del azul y de mallín ahogado porque yo soy de mallín ahogado”, enfatizó la vecina marcando un fuerte sentimiento con el paraje cordillerano.