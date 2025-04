El Bolsón: luego de las declaraciones de Diego Alonso bomberos voluntarios brindó un informe de la colecta realizada y los gastos efectuados

Esta mañana y luego de los dichos vertidos por el actor Diego Alonso en relación a la colecta solidaria que se realizó en beneficio de los bomberos voluntarios de El Bolsón durante los incendios de confluencia. El presidente de la comisión directiva de bomberos Juan Carlos Martínez acompañado por el tesorero Walter Forestier y el ex presidente del cuerpo activo Alejandro Namor brindaron detalles del dinero recibido y en qué fue invertido. confirmaron que son alrededor de $720 millones los recibidos, por donaciones $600 millones por la colecta y $120 millones aportó el estado provincial Rionegrino.









Primeramente el presidente de la asociación de bomberos voluntarios de El Bolsón Juan Carlos Martínez explicó: ”estamos acá con la comisión y ante una nota de ayer que nos llama mucho la atención cómo fue generada, interpretamos que tiene una mala información o hay alguna intencionalidad política de dañar a la institución, de dañar a nuestro cuerpo de bomberos que es tan prestigioso, que es tan respetado, es así que la misma persona que hoy está criticando, él decidió hacer la campaña por el cuartel porque consideraba que el cuartel o considera que el cuartel era lo más transparente, lo más impoluto”, resaltó Martínez.

Seguidamente el directivo agrego, “no nos olvidemos que somos bomberos voluntarios, que hay 10 personas en la comisión directiva que trabajan en conjunto con quién está hablando y todos tenemos el mismo protagonismo, todos tenemos la misma autoridad en opinar, en ver, en controlar hay 50 bomberos voluntarios atrás, hay una institución muy prestigiosa que quiere desprestigiarla, es complicado pero siempre daña con algunos comentarios que no se ajusten a la realidad”.





La colecta

Sobre la colecta Martínez sostuvo: “la recaudación peso más peso menos fueron 600 millones de pesos por campaña y 120 millones de pesos de la provincia son alrededor de 720 millones de pesos, eso en el banco Patagonia es muy sencillo se puede chequear. En la oficina nuestra tenemos los resúmenes completos de todos los ingresos y egresos de esa cuenta, todo está respaldado, todo está transparentado, por eso no nos molesta de que vengan y pregunten una y dos y tres veces y cinco veces y que se saquen el gusto. Ahora lo que nosotros no podemos hacer es a cada uno de los 15,000 o 20,000 aportantes que tuvimos y que el señor Diego Alonso fue uno más, tengamos que llevarle una información a la casa lo lógico, es que vengan al cuartel, que pregunten, que lo busquen si tienen alguna duda, que pidan un extracto, el banco puede certificar lo que nosotros decimos y más transparente que eso es muy difícil y no sé qué más podemos hacer, porque es la cuarta o quinta vez que decimos en qué se gastó el dinero”.









La compra de los camiones

En otro párrafo el presidente de la asociación de bomberos voluntarios se refirió a la compra de las cuatro unidades, “también se pone en duda aquí lo que compramos y qué es lo que no compramos, dijimos que compramos cuatro y compramos uno. Nosotros siempre fuimos claros, transparentes, compramos cuatro unidades. Una estaba en Argentina nos la entregaron en forma inmediata, tres están en el exterior que todavía no podemos transferir el dinero al exterior por cuestiones del cepo bancario que hay en Argentina. Está trabajando el director del banco Patagonia con la autoridad máxima de comercio exterior del banco Patagonia para tratar de destrabarlo, están compradas las tres unidades, van a llegar en un futuro eso fueron entre dólares y euros € 320,000 porque el primero se pagó a valor de dólar y los otros son en euros es muy sencillo 320,000 multiplicando por $1.300 $1.400 te da un resultado de 400 y pico de millones de pesos”.





Indumentaria

Además continuó explicando el resto del dinero en que se invirtió, “después se compró ropa, equipamiento, una cizalla, comunicación, cámaras, un listado infinito que están las cosas en nuestro cuartel, la factura también para que la gente pueda venir con toda tranquilidad y chequear o sea nosotros nunca pedimos nada que no sea para comprar unidades forestales”.





Compromisos distintos

Finalmente Martínez se refirió a la posibilidad de que alguien tuviese un compromiso distinto con los vecinos de Mallín Ahogado, “hoy que se quiera dar vuelta la taba o que se diga <no mira eso fue un aporte para construir casas en Mallín es falso, es mentiroso y es sacarse por ahí un compromiso personal que alguien hizo de solucionarle la casa de los vecinos que hoy no la puede solucionar y quiere echarle el fardo al cuartel”, señaló.









Muy enojados

A su tiempo el ahora ex jefe del cuerpo activo de bomberos voluntarios Alejandro Namor se refirió a cómo se siente el cuerpo activo, “cada compañero, cada bombero y bombera voluntario, está re enojado porque obviamente que no cualquiera puede venir a manchar una institución como el bomberos voluntarios, como la hemos cuidado hasta el día de hoy y no pueden salir a hablar y decir que el cuerpo activo nos robamos la plata, porque en realidad el cuerpo activo no maneja plata manejamos solo recursos”.





Así mismo Namor detalló el sistema de compras, “todos los pedidos que salen para la compra del cuartel son analizados por cada sección del cuartel. El cuartel está dividido en cinco secciones de los cuales cada jefe de sección pide lo que tiene que comprar busca su presupuesto se lo pasa al jefe y el jefe lo pasa a comisión directiva, ellos 10 después tomarán la decisión a quién se le compra. No es que cualquiera que cualquier persona integrante del cuartel y pueda llegar y sacar plata o mover plata, nosotros los bomberos no manejamos plata manejamos solo recursos. Entonces el cuerpo activo está muy dolido está muy enojado con este señor que lo conocemos desde hace un par de años que ha pedido servicios en el cuartel y nunca lo ha pagado y yo personalmente le he ido a llenar los tanques a su casa y nunca pagó un servicio del cuartel con la excusa que está lejos que no puede transferir”, denuncio.





“Lo que tenga que decir, yo no tengo ningún problema hacerme una reunión con el cuerpo activo y que todo lo que dijo a vos o en los otros medios que se lo diga al cuerpo activo frente a frente, tenemos un lugar acá, una sala para 40 personas podemos entrar, puede venir la gente del pueblo y se lo pueden decir a cada bombero bombera de este cuartel lo que piensan”.









No puede tratarnos de chorros o decir que no trabajamos en el incendio.

Con todo, Namor aseguro no pueden tildarlos de chorros, “que nos venga a decir que somos chorros peor y que no trabajamos el incendio: trabajamos y lo frenamos. Lo frenamos con todo, pusimos todo, tanto los 250 bomberos entre hombres y mujeres para poder frenar el fuego. Su casa se quemó, fue mala suerte, fue el fuego sabemos que fue muy voraz, muy rápido teníamos 44 unidades de toda la provincia repartidas en toda la zona y realmente pudimos frenar el fuego si no se hubieran quemado muchísimas más casas más de las 150 casas, eran más de 700 o 1000 en riesgo pero el resto se salvó. Todas no pudimos salvarlas, la de él no pudimos como varias más. Pero eso no le da derecho a venir a hablar mal o a criticar o a decir que los bomberos nos robamos la plata que donaron”, sentenció Namor.