El fiscal Federal Arrigo reveló más datos sobre cómo operaba la secta rusa. Bariloche

Tras la formalización de la investigación y la imputación de 21 personas entorno a la organización criminal rusa que funcionaba en nuestra ciudad, el Fiscal Federal a cargo de la investigación, Fernando Arrigo, habló con un medio nacional y aportó más detalles de la causa.





Siempre manteniendo la cautela que ha caracterizado al caso desde un principio, el fiscal indicó que si bien recién se logró formalizar la investigación preliminar fue con un pequeño porcentaje del material que recolectaron pero que fue prueba suficiente para esa audiencia, "es poco con respecto a todo lo que hay para peritar".





Vale recordar que el inicio de todo se da a raíz del caso de la joven de 22 años que dio a luz en el Hospital Zonal. "Lo primero que vimos es una organización criminal que comete el delito de trata y a través de la joven pretendían tener la documentacion argentina. A su vez esta organización de trata tenía la finalidad de servidumbre y agresión sexual".





Según detalló Arrigo, todo comenzó el 9 de octubre del año pasado cuando la justicia de Montenegro comenzó a solicitar datos a Argentina. "El líder de la organización criminal ingreso al país el 26 de octubre. Todos los movimientos se dieron con una capacidad de dinero admirable, alquileres y vehículos de alta gama".





"La idea era asentarse acá y en Brasil, no sabemos si era en simultáneo pero sí progresivo. Entendemos, mas allá de la geografía, que tenia que ver mucho el tema de la documentación" explicó y agregó que "el líder y una mujer más estaban haciendo el trámite para residencia permanente y con esto poder evitar, justamente, cuando quieren emigrar los controles migratorios por los antecedentes penales que tiene".





Respecto al estado de salud de las mujeres halladas explicó que en su mayoría presentaban un cuadro de deshidratación y baja alimentación, "esto provoca un cuadro confusional por lo cual la gran mayoría del grupo constituye como victima de trata".





Asimismo manifestó que no descartan otro tipo de delitos aunque hasta que no tengan todo claro no lo darán a conocer por una cuestión de reserva del caso. "Estamos focalizados en una investigación prolija y que no se escape ninguno que haya cometido delito".





El plazo de la investigación, iniciado el viernes pasado, es de un año. Dentro de los detalles que relató, confirmó la presencia de alacenas con candado, "se controlaba y castigaba por haber comido un pedazo de pan". A su vez explicó que "una de las cosas que detectamos en las victimas es que estaban casi peladas, delgadas pero, también, por otro lado estamos viendo que podrían tener otro aporte a la organización criminal".





Por último confirmó que existen sospechas de aporte local en la logística. "La única sospecha son aportes de gente que hace trámites, como un aporte externo. Estamos desarrollando la investigación y hasta que no lo comprobemos y formalicemos, no diremos nada". (ANB)

