El sabor de la cosecha: El Bolsón celebra una nueva vendimia

La chacra y viñedo De Bernardi vive su momento más esperado del año y anticipa un posible nuevo reconocimiento internacional.





El Bolsón – Con el majestuoso cerro Piltriquitrón como telón de fondo, la chacra y viñedo De Bernardi celebra una nueva vendimia, fruto de 14 años de trabajo incansable, innovación y dedicación. Camilo De Bernardi, propietario del establecimiento y referente de la vitivinicultura en la región, compartió su entusiasmo por esta cosecha que ya arroja cifras récord y promete, además, posicionar nuevamente a sus vinos en el podio internacional.





“Estamos en plena vendimia, arrancamos el viernes pasado y es el momento más importante del año. Es el resultado de todo el laburo que venimos haciendo”, expresó Camilo mientras recorría con orgullo los viñedos. La producción actual ronda los 3.500 kg de uva en una hectárea, con perspectivas de ampliar aún más con nuevas parcelas el próximo año.













Las tres cepas implantadas en la chacra —Merlot, Pinot Noir y Gewürztraminer— muestran rendimientos notables. “El Merlot fue lo que más nos costó, el Pinot Noir es lo más fácil y premiado, y el Gewürztraminer nos está sorprendiendo muchísimo”, detalló. Esta última, una uva rosada de origen alemán y de alta adaptación al clima frío de la zona, se perfila como una de las grandes promesas blancas del viñedo.









A modo de primicia, Camilo anticipó que podría estar en camino un nuevo reconocimiento internacional para la bodega. “Este año fuimos a Neuquén a llevarle nuestras muestras al crítico inglés Tim Atkin y la variedad que más le gustó fue el Gewürztraminer. No podemos decir los puntajes aún, pero estamos muy bien parados”, comentó con una sonrisa esperanzadora.













Lo que se viene

Además de proyectar futuras producciones, De Bernardi sueña con unir lo mejor del vino con la riqueza gastronómica local. Inspirado por el evento “Date El Gusto”, donde cocineros regionales crearon platos con productos locales directamente en el viñedo, el emprendedor vislumbra un restaurante que rinda homenaje al sabor de la comarca.









De espíritu inquieto y emprendedor por naturaleza Camilo ya está pensando en cómo mostrarle a la gente los mejores vinos de la región, pero también maridarlo con una gastronomía acorde a lo que el valle ofrece, "vinieron al viñedo muchos chef que estaban por acá por El Bolsón y la verdad que fue muy familiar y muy espontáneo y se dieron unas cosas impresionantes: unos postres, agarraban los membrillos, las manzanas, que tanto vemos acá, las moras, las frutas finas y hacían unos platos que vos decís <teniendo todo esto cómo no puedo comer esto todos los días no?>, me da ganas de abrir un restaurante. “Me gustaría mostrar cómo se conjuga el vino con la fruta, los sabores de acá, lo que tenemos es tremendo”, aseguró.









Fiesta de la vendimia

En cuanto a una posible Fiesta de la Vendimia regional, Camilo se mostró entusiasta, pero propuso una visión más integradora: “Más que una fiesta como la de Mendoza, creo que deberíamos hacer algo que reúna a todos los productores: quesos, trufas, frutas finas, gin, cerveza, vino… No tenemos techo. Eso está muy bueno”.









Así, entre racimos dorados, el aroma de la tierra patagónica y sueños que maduran al ritmo de la vid, El Bolsón se posiciona cada vez más como un nuevo destino en el mapa del vino argentino.