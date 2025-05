Fuerte presencia en Mallín Ahogado del programa El Municipio en tu Barrio.

Esta mañana noticiasdelbolson dialogó con Eugenia Carrizo secretaria política de participación ciudadana en relación a los trabajos que el programa que lleva adelante esta secretaría, El Municipio en tu Barrio, viene desarrollando desde hace más de dos semanas en la zona rural de Mallín Ahogado.





Carrizo primeramente detalló el trabajo que se realiza sobre todo en la conectividad Vial, “estamos ya hace bastante con el tema del trabajo de los caminos, como todos sabemos se viene la temporada de frío, la temporada de lluvia, nieve y una de las cosas que ha quedado bastante deteriorada con el tema del incendio son los caminos. Entonces estamos pasando la máquina enripiando, abriendo algunos caminos que quedaron muy cerrados por la caída de árboles, ramas y en otros lugares estamos acompañando algunos vecinos a llevar el ripio ya que también se vienen las heladas y muchos de ellos quieren hacer sus plateas para poder empezar a construir sus casas”, remarcó.









Cabe destacar que dentro del programa El Municipio en mi Barrio que se lleva adelante desde hace un año la asistencia que se le está dando al paraje en virtud que siempre estuvo a un poco al margen del municipio, “ en realidad nosotros tratamos de estar todo el tiempo con los distintos programas que tienen las distintas secretarías, más los que son de producción y los que tienen que ver con la zona rural. En esta ocasión por una cuestión de recursos que dentro de El Municipio de tu Barrio se cuenta con recursos de camiones, máquinas y demás, nosotros nos abocamos a llevar esos trabajos adelante para que obras y servicios públicos pueda continuar con los servicios aquí en la ciudad”, explicó la secretaria.

Además hizo hincapié en que si bien Mallín es una zona rural, no deja de ser jurisdicción municipal, “aunque siempre está eso de que algunos sectores todavía pertenecen a lo que es provincia, pero no dejan de ser vecinos y nosotros no dejamos de atender la necesidad y la demanda”, aseguró.









Lo que resta

Sabiendo que de a poco se va subsanando la situación, sobre qué es lo que queda de arreglos Carrizo sostuvo: “ya hemos avanzado en un 60% de lo que nos comprometimos con algunos vecinos, queda retirar todavía escombros de algunas casas en las cuales han decidido construir en otro sector del terreno, hacer la platea o levantar su casita por lo que se sigue ayudando en ese tema”.





Queda mucha tristeza

En otro párrafo la secretaría de política y participación ciudadana enfatizó en la situación de tristeza que quedan los vecinos, “queda mucha mucha tristeza también, porque uno que recorre todos los días, ves el paisaje y el panorama que tiene hoy a lo que era y la verdad que da mucha tristeza y más aún al que vive allí, que lo tiene que ver todos los días y llegar a su lugar y encontrarse que su casa no está y que la tiene que estar construyendo desde cero. Pero bueno nosotros los apoyamos y sabemos que por ahí una camioneta de ripio, una camioneta de arena, cuesta entonces nos comprometemos en ayudarlos con eso, en ayudarlos a restablecer los caminos, las entradas de algunos hogares”.





Finalmente la funcionaria se refirió al trabajo que se realiza con la asistencia al aserradero móvil, “también estamos trabajando en donde hoy está montado el aserradero móvil, vamos hacer un mantenimiento del camino que con la lluvia se complica para que pueden entrar algunos camiones, y hay que tener en cuenta que algunos vecinos han optado por aserrar madera y al levantar su casa con ese material, pero estamos ahí, nos vamos a quedar por un tiempo, sabemos que se viene el tiempo feo y no podemos tampoco dejar a los vecinos que bajo la lluvia y el frío y que no puedan continuar levantando su hogar”, sentenció Carrizo.