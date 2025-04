Se encuentra frenada la obra de La Aldea

Se trata de una obra gerenciada por el movimiento de trabajadores excluidos qué busca dotar de un espacio de almacenamiento para productores como así también de un salón de usos múltiples para los vecinos del acceso norte a El Bolsón que contaría con consultorios médicos y otras dependencias. La misma se encuentra a un 60% de su ejecución y se espera que la nación envíe los fondos para poder continuarla.





Esta mañana Noticias del Bolsón dialogó con referentes del movimiento de trabajadores excluidos de la región MTE , primeramente Juan Fernández sostuvo: “Hoy la obra está certificada El Avance físico al 60% y debe tener 60,1% o un 60,2% porque hemos avanzado un poco más que que el certificado”.

Además Fernández detalló que hasta ahora en esta obra en particular los últimos recursos que recibidos fueron en diciembre del año pasado justo antes del cambio de gestión, “en esta obra se nos debe al día de hoy dos certificados de redeterminación de precios que son necesarios, porque todos sabemos el cambio de precios que hubo sobre todo a fines de 2023 a principios 2024 y aunque aunque nos debían esos 30 millones de pesos, que son fundamentalmente para el pago de mano de obra, se logró avanzar hasta el 60% pese a esa deuda que tiene el estado nacional”, explicó.





30 empleos

Con todo el referente aseguro que hoy están los certificados en condiciones de ser pagados y lo que pone en riesgo esta situación es la continuidad de la fuente laboral de alrededor de 30 personas que estaban en esta obra.





Sin explicaciones

Al momento de consultarle cuáles son las explicaciones que da el gobierno Nacional sobre este incumplimiento Fernández sostuvo:, “ lo concreto es que no estaban armados los equipos, que no estaba funcionando el comité hoy nosotros sabemos que el comité que evalúa los certificados está funcionando y necesitamos que se ejecuten. Había una postura inicial del gobierno Nacional de no financiar las obras públicas y como dijo mismo el actual subsecretario de integración socio urbana Sebastián Pareja esta fue la única secretaría, según ellos, del gobierno anterior que funcionó de manera impecable entonces pese a todas las operaciones de prensa que han hecho a nivel nacional deslegitimando la política pública hay hechos concretos y avances físicos, material que hace que tengan que pagar, es más una cuestión de voluntad política”.





Así mismo Fernández insistió que se trata de una presión que deben ejercer los gobiernos municipales y provinciales también, “nosotros entendemos que en eso también es necesario la presión la manifestación pública y a los funcionarios políticos del Municipio de El Bolsón y de la provincia de Río Negro, también porque esto pasa en otras localidades de la provincia también en la cual se está llegando a mayo y corre el riesgo de la fuente laboral en la provincia alrededor de 100 personas”.





Centro de salud

Más adelante María Quiroga también referente del MTE explicó cuál sería el funcionamiento de este espacio, “está previsto que funcione el centro médico, es decir un consultorio médico donde se va a estar atendiendo a todos los vecinos que viven acá en la parte norte que tienen escasos recursos y es necesario en esta zona porque ante cualquier emergencia no tienen una salita primeros auxilios para su atención”, cabe destacar que este centro atenderá a los vecinos de los barrios: La Aldea, El Mirador, Rinconada, Los Repollos y parte de Cuesta del Ternero.





Al consultarle a la referente sobre cómo atienden su salud los vecinos explicó: “lo que yo tengo entendido es que van todos al centro, al hospital o las salas periféricas que tienen cada uno más cerca de su barrio”.





$20,000 en remís

En este contexto le consultamos a los vecinos cuánto le Cuánto le cobra un remís que los lleve hasta una sala de atención primaria o al mismo hospital, “y más o menos a la Rinconada entre $17,000 o de $20,000 más o menos de la Rinconada, después de acá La Aldea entre $13,000 a $15,000 de ahí no se bajan los precios”.









Galpón de acopio

Seguidamente otra de las referentes Paola Oyarzo se refirió al galpón de acopio que también se encuentra a un 60% de construcción, “Sí, el galpón de acopio surge de una necesidad de la rama rural del MTE, de poder tener un espacio de acopio para forrajes y para todas las necesidades más que nada para los animales. Tenemos muchos compañeros y compañeras crianceras y eso era una de las necesidades más importantes ya que sabemos que hay lugares donde se pueden hacer compras mayoritarias y poder conseguir mejores precios, pero era una problemática que teníamos de no tener un espacio donde acopiar todo ese forraje, además de las herramientas que hemos ido construyendo y hemos conseguido como organización y es importante tener un espacio seguro donde guardarlas”, detalló.





Finalmente los referentes del movimiento de trabajadores excluidos hicieron referencia a que es una necesidad de Vital importancia contar con estos pagos que adeuda el estado nacional sobre todo para afrontar un invierno que se viene cada vez más crudo además por su parte Juan Fernández anticipó que si el propio estado provincial o ya sea el municipal no abordan la problemática sumándose al reclamo tendrán a un movimiento en las calles luchando por sus derechos, al tiempo que resaltó que en toda la provincia de Río negro son aproximadamente 110 personas las afectadas por los incumplimientos del gobierno nacional.