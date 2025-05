Vecinos reclamaron por la reconstrucción del centro de salud de Costa del río Azul

Se trata de vecinos de la comarca andina que se nuclearon nuevamente y por tercera vez frente a las puertas del municipio de El Bolsón para entregar un petitorio con más de 1300 firmas elevado al intendente municipal y el gobernador de la provincia para que comience de manera inmediata la reconstrucción del centro de salud de Costa del río Azul que fuera afectado por los incendios de confluencia.





En la ocasión noticias del Bolsón dialogó con Manuel De Lucía y Viviana Flores referentes del grupo vecinal quienes explicaron: “este petitorio fue un trabajo muy laborioso, muy comprometido, una asistencia muy plena de quienes se encargaron de trasladar al petitorio, buscarlo, buscar las adhesiones, un trabajo en complemento con el resto de la comarca porque entendamos que la salud es un derecho y una comunidad sana implica no solo al sector de Mallín Ahogado, la comunidad rural, sino también a todos los pobladores de la comarca, ya lo venimos defendiendo con el hospital de área de El Bolsón y en este caso después del 30 de enero con trágico incendio, no dejamos de pensar en el día a día del poblador, de la pobladora, de poder restituir nuestro centro de salud en su emplazamiento original en la esquina del circuito y el callejón de la 103”, detalló Manuel.





Atención precaria

Al momento de ser consultado el vecino de la zona rural sobre cómo es la atención en el centro de atención primaria de Costa del río Azul sostuvo “mira en palabras misma de las autoridades del DAPA es precaria, es precario el funcionamiento por lo tanto estamos tratando de que haya una repercusión a partir de la entrega este petitorio con más de 1300 firmas, donde el municipio y la provincia, las distintas instituciones y delegaciones que tienen que ser la parte operativa como funcionarios y funcionarias de estos gobiernos den respuestas claras y concretas implementando y poniendo ya en relieve la construcción del centro de salud que es lo que realmente estamos pidiendo”, enfatizó De Lucia.









Mucho frío

Al momento de consultarle a Viviana flores sobre cómo es el centro de salud provisorio que se encuentra en el predio de la escuela primaria 103 del paraje sostuvo: “yo me acerqué en una ocasión al CEA donde está el centro de salud momentáneamente ahora y sinceramente no me dio para esperar porque hacía mucho frío, estaba con mis dos hijas que son muy chiquitas, me fui al CEA un ratito volví, sinceramente no hay una sala de espera, no hay un lugar donde uno pueda estar, no es un edificio digamos que sea adecuado para ser atendido. Esa es mi opinión del día que yo me acerqué”, contó la vecina.









De igual manera, Flores recordó que el espacio no tiene calefacción y se trata de un lugar con poca capacidad física como para que los vecinos puedan estar en el interior al tiempo que reflexiona que no sabe cómo será durante en el crudo invierno con el edificio que es momentáneo.













Sin tiempo que perder

Ante la presencia de las primeras nevadas y los fríos intensos De Lucía remarcó que el pedido es para que comience la construcción de inmediato, “ nuestro pedido en un principio era que las obras empiecen durante lo que quedaba del verano, el otoño que fue el momento más estratégico si se quiere para comenzar con la reconstrucción y sin embargo el estado y los funcionarios se dejaron estar y no pudieron ni siquiera clavar una estaca, dar un avance sobre lo que implica la reconstrucción de un lugar tan estratégico, tan digno para una comunidad rural”, dijo.





Además, pidió a los funcionarios que funcionen, “esperemos que este petitorio les presente la situación, que los ponga en su rol son funcionarios que tienen que funcionar y en esa función dar respuestas a una población rural como es la de Mallín Ahogado, con pobladores que lo dejan todo, lo ponen todo y necesitan tener un sistema inmune, fuerte y duradero hasta que entre la primavera y se mejoran las condiciones climáticas”.