Rompieron el vidrio de un micro escolar en Lago Puelo, pero fue un accidente.

Un incidente con un grupo de alumnos en el interior de una unidad de transporte generó alarma, aunque no se trató de un hecho intencional. El chofer realizó una exposición policial.





El pasado lunes 12 de mayo, alrededor de las 17 horas, un micro perteneciente a la empresa Cooperativa de los Lagos fue dañado mientras cumplía su recorrido habitual en la localidad de Lago Puelo. El hecho ocurrió cuando el colectivo arribó al establecimiento educativo N.º 765 “Roca del Tiempo” para recoger a los estudiantes a la salida del turno.





Según el testimonio del chofer, un grupo de alumnos menores de edad abordó el vehículo de manera alborotada. En ese contexto, uno de ellos cerró bruscamente una de las ventanas del micro, lo que provocó la rotura total del vidrio.





Afortunadamente, no hubo personas lesionadas y se descartó que se tratara de una acción dolosa. Por esta razón, no se radicó una denuncia formal. No obstante, el conductor realizó una exposición policial para dejar constancia del episodio.





Desde la empresa de transporte no emitieron declaraciones públicas, y por el momento no se informó si el servicio sufrió alteraciones producto del incidente.