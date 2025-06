Loma del Medio: vecinos de las Cinco Esquinas reclaman por la transitabilidad del sector

Vecinos y representantes de la junta vecinal del histórico barrio Loma del Medio, específicamente en la zona conocida como Cinco Esquinas, reclaman al municipio de El Bolsón por el mal estado de las calles y denuncian el vertido de aguas grises en la vía pública.





Liliana Silva, referente barrial, junto a otras tres integrantes de la junta vecinal, brindó esta mañana declaraciones a los medios locales y expresó su preocupación: “Es increíble la cantidad de notas que hemos presentado por todos los problemas: las calles, la escalera, la iluminación... No hay respuestas para nada. Ayer fue lo último: presenté una nota por mesa de entradas y quise entregársela personalmente al señor Forestier. No solo no me quiso recibir la nota, sino que tampoco me quiso recibir a mí. Ya sabemos lo que pasa cuando algo entra por mesa de entrada: no llega a donde debe. Hay un montón de dependencias, empleados y funcionarios, pero las cosas no funcionan”.





En relación al estado de las calles, Silva señaló: “La calle que está detrás mío es un ‘chocolate’, ahora congelado. El peligro lo sufre la gente que camina, porque se puede resbalar. El que anda en auto, bueno... pero no todos podemos hacerlo. Además, hay pozones en todos los callejones, y aguas que corren —que creemos que son grises—, se congelan y representan un peligro tanto para peatones como para vehículos”.





Denuncian aguas servidas en la vía pública

Consultada sobre si efectivamente están denunciando el vertido de aguas servidas, Silva no dudó en responder: “Creemos que sí. Hay aguas que brotan y uno se pregunta: ¿de dónde viene esto? Me tomé el trabajo de seguir el curso y no logro encontrar el origen. Entonces tengo que pensar que son aguas grises que están siendo arrojadas a la calle”.





Por su parte, Fátima Villanueva, también integrante de la junta vecinal, agregó: “En este barrio nunca pasó una máquina. Solo aparece maquinaria en situaciones extremas como incendios, para ensanchar los caminos, pero de mantenimiento habitual, nada. Sabemos que el lugar donde estamos es una ruta provincial, entonces se tiran la pelota entre unos y otros. Pero si hace falta enripiar, también es responsabilidad del Estado. Nosotros pagamos impuestos. Las calles tienen greda, por eso el agua brota: con la lluvia, las aguas servidas o lo que sea, se genera un problema que se debería atender”.













Una obra de gas dejó un callejón intransitable











Noelia Victoria, otra vecina del barrio, señaló: “Esto pasó en el callejón Ángulo. Una obra nueva de red de gas dejó el terreno invertido, con la greda para arriba. En su momento puede haber servido, pero ahora hace falta ripio. Eso también se congela, y nosotros tenemos que trasladar garrafas, andar en bicicleta o a pie, y es imposible. Ni siquiera es recomendable para los vehículos. Siempre fue un callejón complejo, pero esto agravó la situación. Lo que pedimos es sencillo: traigan un poco de ripio y facilítennos la vida. Vivir acá arriba ya tiene sus particularidades, solo queremos que nos escuchen y atiendan las necesidades del barrio”.





Un pedido histórico sin respuesta

Por último, Laura Patriarca remarcó que existe un pedido histórico, acompañado por el Centro de Integración Comunitaria (CIC) y el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio, para que se intervenga sobre la presencia de aguas servidas en la vía pública:

“Este reclamo puntual data de hace tres o cuatro años, no recuerdo bien, y fue acompañado por el doctor Water y la gente del CIC. Agustín, el agente sanitario, también participó. Nosotros no queremos que se multe a los vecinos, pero sí que se resuelva el problema de fondo. El agua brota de un domicilio y baja por la curva, justo al borde de la ruta. En esta época de heladas se forma hielo que ocupa la mitad de la calzada, y eso es muy peligroso”.





Patriarca también recordó haber sufrido dos accidentes por esta situación: “Yo camino mucho y ya tuve dos incidentes por esta causa. Fui personalmente al municipio para que tomaran cartas en el asunto, pero no han hecho nada. Este será el tercer invierno con el mismo problema. Necesitamos que el municipio o el área que corresponda actúe. No podemos ir casa por casa, por eso solicitamos la intervención municipal. Es un peligro”.