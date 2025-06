“Pensé que no íbamos a lograrlo”, dijo Antonella la mamá de Noah

El desgarrador testimonio de la mamá de Noah, el niño que esta tarde regresó a El Bolsón luego de vivir los días más complejos de su vida. Mauricio, Antonella y Noah fueron recibidos por una multitud que se congregó en Plaza Pagano para mostrarle el cariño a la familia que llegó de la mano de una caravana organizada por el cuartel de bomberos voluntarios de El Bolsón.

Primeramente Antonella la mamá de Noah agradeció el apoyo que tuvieron en todo momento, “Gracias, la verdad no tenemos muchas palabras, son muchos sentimientos encontrados. Las primeras semanas fueron muy duras, llegamos con muy poca esperanza, después sus amputaciones que nos costó entender el porqué y aceptarlo pero era saber que lo traíamos vivo, qué es lo que importaba, que gracias a toda la gente que oró por él, que lo mantuvo en sus oraciones, a toda la gente que ayudó con dinero, con los bingos, con los números, no me alcanzan las palabras para agradecer”.









A su tiempo Mauricio, el papá de Noah confirmó que ya tienen una casa donde instalarse y que el chiquito tendrá que regresar cada 6 meses a Buenos Aires para hacer los controles pertinentes también confirmó que tiene colocada la prótesis en la pierna y más adelante cuando no tenga fuerza en sus bracitos podrán empezar a trabajar en las prótesis de las manos, “muchas gracias a toda la gente que estuvo desde el primer día y no nos esperábamos que nos reciban así, gracias a toda la gente que estuvo siempre”.









Tengan fe

En otro párrafo Antonella le dio un mensaje a todas las personas que de alguna manera están pasando una situación compleja y no ven una salida, “Tengan fe, la fe mueve montañas hay un Dios vivo y milagroso yo puedo contar mi testimonio, que el que salvó a mi bebé fue Dios y que tengan fe, que oren que vivan la vida. Que disfruten el despertar, el volverse acostar y a toda esa gente que tiene su bebé sano que lo disfruten, que cuando andan caminando y tiran algo no los reten que es algo pasajero, un plato se compra. Mi bebé hoy no tiene sus dos manitos y eso me duele besen a sus hijos, díganle que los aman, disfruten, amen mucho y por sobre todo tengan mucha fe porque hay un Dios que existe”.













Noah, es un niño de El Bolsón, sufrió graves quemaduras por un accidente doméstico y está recibiendo tratamiento en Buenos Aires. Su familia ha solicitado apoyo económico para cubrir los gastos adicionales del tratamiento, y la comunidad de El Bolsón se ha movilizado para ayudar a través de eventos solidarios y donaciones. Noah regresó a El Bolsón y fue recibido con una cálida bienvenida por parte de la comunidad.









El caso de Noah:

El 17 de abril, Noah Gael Mayorga, un niño de El Bolsón, sufrió quemaduras graves por agua hirviendo en un accidente en su hogar. Las quemaduras afectaron gran parte de su cuerpo, y fue trasladado de urgencia a un hospital en Bariloche y luego al Hospital Garrahan en Buenos Aires.

La respuesta de la comunidad:

La situación de Noah conmovió a la comunidad de El Bolsón, que se ha unido para brindar apoyo a la familia. Se han organizado eventos solidarios, como una Máster Van con instructores de diferentes disciplinas, para recaudar fondos para cubrir los gastos del tratamiento de Noah, que incluyen alojamiento, traslados, comidas y medicamentos. Además, se están realizando rifas, ventas de empanadas y se aceptan donaciones.









El regreso de Noah:

Noah regresó a El Bolsón y fue recibido con alegría y entusiasmo por la comunidad. Se organizó un evento en la Plaza Pagano para darle la bienvenida, donde bomberos voluntarios también se sumaron a la celebración, escudados por el personal de transito municipal.

Apoyo continuo:

A pesar de que Noah ha regresado a casa, la familia continúa necesitando apoyo para cubrir los gastos continuos del tratamiento y rehabilitación de Noah. Se puede colaborar a través de transferencias bancarias o participando en los eventos solidarios.