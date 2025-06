Secuelas de los incendios: más necesidades, pero también mejor gas

El Bolsón – El plan calor avanza en su tercera semana de implementación en El Bolsón, mientras se evidencia un fuerte aumento de la demanda social como consecuencia de los incendios forestales del verano que truncaron la temporada turística. Esta situación dejó a cientos de familias sin ingresos, lo que ha generado un incremento del 25% en los pedidos de ayuda, especialmente en el Plan Garrafa, cuya demanda pasó de 1.000 a 1.250 familias.





Así lo confirmó a Noticias del Bolsón el encargado de Desarrollo Social municipal, Ariel Aillapán, quien explicó: "El incendio nos dejó una situación compleja. Muchas familias no pudieron trabajar. No sólo hablamos del dueño de cabañas, sino de todos los que trabajan alrededor del turismo: mucamas, jardineros, mantenimiento. Hoy esas personas no tienen recursos ni para leña ni para cubrir otras necesidades básicas del invierno."





Más familias y más recursos

El municipio realizó un pedido formal a la provincia para ampliar el cupo de garrafas en 250 unidades adicionales, al tiempo que también incrementó la cantidad de leña distribuida.





“En calefacción con leña tenemos 300 beneficiarios, y en gas 1.000, con 250 más en lista de espera. Hicimos un nuevo relevamiento y priorizamos los casos más urgentes, aunque sabemos que hay vecinos que pueden quedar sin cobertura por falta de recursos”, sostuvo Aillapán.





Comedores y merenderos: una red que crece

Desde el área también se destacó el crecimiento de los comedores y merenderos comunitarios, que surgieron por pedido de los vecinos ante la creciente necesidad alimentaria.





“Se sumaron dos o tres nuevos merenderos. Por ejemplo, en el barrio Luján, el CEMUCO da una merienda semanal gracias al trabajo voluntario. Es importante aclarar que no se les paga a los encargados: muchos pertenecen a movimientos sociales o tienen planes nacionales”, detalló.





Mejores condiciones: el gas ahora rinde más

Una novedad destacada por los vecinos es el cambio de proveedor de las garrafas: ahora contienen gas propano, un combustible más eficiente para zonas frías, en lugar del gas butano que se distribuía anteriormente.





El trabajador municipal Heraldo Rifo, encargado de las entregas, explicó: “La nueva garrafa tiene más poder calorífico y dura más. Los vecinos notaron la diferencia: calienta más rápido y rinde mejor”.





Por su parte, Florencia Urrutia, vecina del barrio La Primavera, afirmó: “Yo la uso sólo para cocinar y me dura casi 15 días. La del año pasado, de YPF, no duraba ni una semana. Además, ese gas ensuciaba más las hornallas y parecía menos potente.”





¿Cuál es la diferencia entre propano y butano?

El gas propano y el butano son hidrocarburos que se utilizan comúnmente en garrafas. Ambos provienen del petróleo y tienen aplicaciones similares, pero difieren en rendimiento y comportamiento frente al frío:





Propano: Ideal para climas fríos. Se evapora a temperaturas mucho más bajas (hasta -44 °C), lo que garantiza su funcionamiento incluso bajo cero. Tiene mayor poder calorífico.





Butano: Funciona bien en climas templados, pero a temperaturas bajo cero tiende a licuarse y pierde presión, dificultando su uso. Además, su rendimiento térmico es menor.





Por esta razón, el uso de propano en El Bolsón, donde las temperaturas invernales son extremas, representa una mejora significativa en la calidad del servicio que reciben los vecinos a través del Plan Calor.