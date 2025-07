Bajas reservas para la temporada invernal y falta de diálogo preocupan a la Cámara de Turismo de El Bolsón

Esta mañana dialogamos con el presidente de la Cámara de Turismo de El Bolsón, Diego Cordero, quien confirmó que las reservas para la parte alta de la temporada invernal no superan el 10 %. Esta situación genera mucha preocupación, e insistió en que la falta de diálogo con el municipio es alarmante. Al mismo tiempo, destacó la ausencia de una promoción turística acorde a los tiempos que corren. “Los cabañeros tienen que sacar créditos para poder pagar los servicios, que son cada vez más caros”, aseguró Cordero.





A pocas horas del inicio de una nueva temporada invernal, Cordero expresó que las reservas no son alentadoras: “El Bolsón no escapa a la realidad nacional, de eso somos todos conscientes. Pero invito a cualquiera de ustedes a caminar por la localidad y comprobar lo que nosotros pusimos en números. Es un hecho, y lo que nos preocupa es que, a pocos kilómetros, una ciudad como Bariloche tiene un 80 % de ocupación, mientras que nosotros, en el pico de temporada, apenas llegamos al 11 %. Esto nos enciende muchas alarmas, y necesitamos hacer una autocrítica para ver qué hicimos mal y qué estamos haciendo bien”, señaló el prestador turístico.





“El Consejo no está funcionando”

Seguidamente, Cordero se refirió al vínculo con la Oficina de Turismo. Si bien destacó que mantienen un diálogo continuo, remarcó que ese diálogo debe traducirse en hechos concretos: “Nosotros siempre tenemos una actitud abierta, por eso nos acercamos a la Oficina de Turismo. Existe una mesa que es el Consejo de Turismo, pero estamos bastante disgustados porque no está funcionando”.





Asimismo, reconoció que forman parte del Consejo Local de Turismo, aunque su función es meramente consultiva: “Pero les doy un ejemplo muy claro: cuando en Buenos Aires se hizo el lanzamiento de la temporada de invierno, donde había muchos medios nacionales, en las redes de la Secretaría de Turismo todavía no se había iniciado la campaña de invierno”, ejemplificó.





“Si dependemos del municipio, nos fundimos”

Consultado respecto a la autocrítica sobre la inversión de los prestadores turísticos, el presidente de la Cámara señaló: “Tenemos que entender que la promoción no se hace cuando se lanza políticamente una temporada, sino que debe comenzar seis meses antes. La promoción tiene que ser constante y sostenida. El lanzamiento es apenas una señal para mostrar que estamos activos. Desde el sector privado, te podría decir que hoy estamos invirtiendo más que el municipio en redes, de manera individual. Cualquier prestador está invirtiendo entre 200 y 300 dólares por mes para poder estar presente en redes. Porque si no estás, no vendés. Si dependemos del municipio, nos fundimos. Esa es la realidad. Es cruda, pero tengo que decirlo porque no me han dejado alternativas en cuanto a la comunicación que hacemos”, aseguró.





“Tienen que llenar la silla del otro lado”

Finalmente, Diego Cordero explicó que el diálogo con el municipio no está roto: “Nosotros siempre dialogamos. De nuestra parte estamos predispuestos y listos para sentarnos. Lo que falta es que llenen la silla del otro lado de la mesa. Somos nosotros los que ya estamos sentados”.





Con todo, el prestador turístico remarcó que hay colegas que están sacando créditos para poder afrontar el pago de los servicios: “Con respecto a los servicios, te digo que hay prestadores que están sacando créditos para poder pagar la luz y el gas”.