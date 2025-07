Superó las adicciones y hoy dedica su vida a ayudar a otros: “Doy mi tiempo completo a este servicio”

Cristóbal José, miembro de la comunidad gitana, conoce en carne propia el infierno de las adicciones. Años atrás, su vida estaba marcada por el consumo de estupefacientes y la delincuencia. Hoy, totalmente recuperado, recorre las calles de El Bolsón brindando contención y acompañamiento espiritual a quienes, como él, buscan una salida.

La transformación comenzó en la localidad de Comodoro Rivadavia, donde encontró un espacio de contención a través de la Iglesia ISMEN y la Escuela E.LI.M (Escuela de Liderazgo Ministerial). Allí no solo logró dejar atrás las adicciones, sino que también descubrió un propósito de vida: ayudar a otros.

“He pasado por situaciones muy malas, oscuras. Estuve en una situación muy crítica, con desesperación por querer salir de los vicios. Las adicciones te llevan a ser mala persona, a perder la confianza, a cometer errores. Y gracias a Dios pude salir con su ayuda”, relata Cristóbal con emoción.









Fe, formación y compromiso

Cristóbal explica que su proceso de recuperación fue largo, pero transformador:

“Fue a través de los problemas que conocí la Escuela ELIM, donde entendí para qué estoy llamado. Estudiar la palabra del Señor, hacer talleres, me ayudó a enfocarme y a dejar atrás lo viejo. Hoy quiero devolver todo eso que me dieron. Dios restauró mi vida y también me preparó para poder salvar a otros. Porque yo estuve del otro lado, y sé lo que es”.

Actualmente, su labor consiste en detectar personas en situación de consumo en la vía pública, brindarles contención emocional y ofrecerles un camino de salida basado en la fe y el acompañamiento.

“Hago reuniones en casas, porque todavía no tengo un espacio propio. Camino las calles de El Bolsón y cuando veo personas con problemas, lo noto enseguida. Para mí es fácil identificarlos porque yo estuve ahí. Les comparto la palabra de Dios, los llevo a tomar un café, les doy amor, porque el amor ayuda mucho a una persona”, destaca.













Sin apoyo institucional

Consultado sobre si recibe ayuda de organismos estatales o sociales, Cristóbal fue contundente:

“No, hasta ahora no he tenido ninguna ayuda. Lo hago por voluntad propia. Estoy dispuesto a recibir apoyo, porque económicamente llego a ayudar a uno, dos, tres... y ya no puedo más. Pero tengo fe en que Dios va a proveer para poder ayudar a más jóvenes, porque es ahí donde este problema comienza: en la juventud, para arruinar vidas”.

Por el momento, se lo puede encontrar predicando en la plaza central o a través de la página de Facebook “Bolsón Slim”, donde difunde su mensaje y se ofrece como referente para quienes buscan contención.

“No tengo aún un domicilio fijo para recibirlos, pero lo estoy esperando. Porque cuando uno trae a otra persona a este camino, también implica una gran responsabilidad”, concluye.





¿Necesitás ayuda o conocés a alguien que la necesite?





Cristóbal José +54 9 11 6877-5306









📞 Dispositivo de Atención en Adicciones El Bolsón (CEDRONAR)

📍 Centro de Día – Perito Moreno y Rivadavia

🕐 Lunes a viernes de 9 a 15 hs

📱 WhatsApp: 2944-965623

📧 Email: adiccioneselbolson@gmail.com





🤝 Atención gratuita, confidencial y profesional.