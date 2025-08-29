Comunicado oficial de transporte La Golondrina sobre las líneas de barrios (unificación Lujan y Esperanza)

En este sentido, la Municipalidad se ha comprometido a realizar los aportes necesarios para sostener lo establecido en la Ordenanza Municipal N°127/04, la cual se encuentra respaldada por la Ley Provincial N°2055 y la Ley Nacional N°22.431, en lo que respecta al beneficio de gratuidad en el pasaje para personas con discapacidad.

Por lo tanto, se comunica que este será el único atributo social que la empresa tiene la obligación de cumplir en virtud del aporte economico que realiza la Municipalidad de El Bolson .

Con el objetivo de evitar la difusión de información errónea, la empresa La Golondrina informa que, a partir del nuevo contrato firmado el día de ayer con la Municipalidad de El Bolsón, se ha llegado a un acuerdo en relación a los atributos sociales.