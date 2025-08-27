El Hospital de El Bolsón celebró la entrega de títulos de posgrado a cuatro profesionales de la salud









En un acto realizado en la Casa de la Cultura y el Bicentenario, el Hospital de Área de El Bolsón entregó diplomas de posgrado a cuatro especialistas que culminaron sus residencias médicas y no médicas en la institución.

La médica jefa de residentes, Cloé Pistorio, destacó la relevancia del evento:

“Acá en el hospital contamos con dos residencias del Sistema Nacional de Residencias de Salud de Río Negro: la Residencia de Medicina General y la Residencia de Salud Mental Comunitaria. De la primera egresa un especialista médico, y de la segunda una especialista médica, una psicóloga y una trabajadora social”, detalló.

Los flamantes especialistas son Gastón Castro (Medicina General), Magdalena Moyano (Psicología), Martina Audicio (Medicina) y Ximena Arregui (Trabajo Social). Tanto Castro como Moyano continuarán vinculados al hospital, asumiendo roles de jefatura en sus respectivas residencias.

Pistorio subrayó el valor que tienen estos programas para el sistema sanitario local:

“Las residencias son muy importantes para la calidad en salud y también en los hospitales motorizan, porque mantienen el sistema de aprendizaje y de revisión continua de las especialidades. Es un aprendizaje mutuo, tanto para quienes están cursando la residencia como para el resto de los integrantes del hospital”, afirmó.





Abrazo al hospital

Sin embargo, la profesional no dejó de referirse a la delicada situación que atraviesa el nosocomio, a un año del cierre de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). “Sabemos que en este momento, como muchas otras áreas, la salud no está siendo prioridad. Falta de todo, faltan recursos, tanto humanos como económicos. Venimos, tanto la comunidad hospitalaria como la comunidad de la comarca, luchando y pidiendo que las cosas mejoren”, expresó.

La entrega de títulos coincidió con los preparativos para el abrazo simbólico al hospital, previsto para este jueves, en reclamo por la reapertura de la UCI y la mejora de las condiciones sanitarias.