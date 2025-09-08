Controlado el incendio en el Cerro Montura: afectó más de 11 hectáreas

El SPLIF El Bolsón informó que el fuego en el Cerro Montura quedó bajo control tras afectar 11,62 hectáreas de vegetación. Durante la jornada no se registraron focos de calor y mañana continuará el monitoreo de la zona.

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de El Bolsón comunicó en la tarde de este lunes 8 de septiembre que el incendio declarado en el Cerro Montura se encuentra controlado. Según el parte oficial emitido a las 19 horas, la superficie dañada alcanza las 11,62 hectáreas, con un impacto estimado del 14% sobre bosques de lenga, 34% en matorrales y 52% en pastizales.

En el lugar trabajaron cuatro combatientes de la Central El Bolsón, equipados con herramientas de zapa y un móvil, además de personal de logística, administración, taller, comunicaciones y técnica. También se sumaron bomberos de la Policía de Río Negro y personal del Gabinete Criminalístico, quienes realizaron peritajes vinculados al origen del siniestro.

Las tareas del día incluyeron la verificación del área afectada durante la mañana y el mantenimiento de guardias hasta pasadas las 16 horas, sin detectarse focos activos. De acuerdo con lo programado, el martes 9 de septiembre se llevará adelante un monitoreo para confirmar la extinción definitiva.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, se espera que el frente frío que ingresó el domingo continúe presente durante los próximos días, acompañado de lluvias, lo que favorecerá las tareas de enfriamiento natural del terreno.