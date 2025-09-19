Dos niños con severas quemaduras fueron trasladados en código rojo tras un accidente doméstico

Se trata de un niño de 1 año y otro de 4 que tienen gran parte de su cuerpo comprometido.Un grave accidente doméstico tuvo lugar este jueves por la tarde en la localidad de Allen. Dos hermanos de 1 y 4 años resultaron heridos con quemaduras luego de jugar con alcohol y un encendedor. Ambos fueron trasladados de urgencia en código rojo al hospital de General Roca para recibir la asistencia correspondiente.El episodio sucedió cuando los menores, bajo circunstancias que aún se investigan, encendieron fuego con los elementos inflamables, lo que les provocó serias lesiones en su piel. Los padres trasladaron a los niños de inmediato al hospital de Allen, donde los médicos constataron la gravedad de las heridas y activaron un protocolo de emergencia para derivarlos a un centro médico de mayor complejidad. LMC