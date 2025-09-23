“El aumento del empleo en Río Negro es fruto de una estrategia integral"

“El crecimiento no es casualidad, es la consecuencia de un plan de desarrollo económico que venimos desplegando para que cada rionegrino y rionegrina tenga oportunidades en su lugar de origen”, aseguró el funcionario.





Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la provincia alcanzó cerca de 120.000 trabajadores y trabajadoras formales, lo que representa un crecimiento del 4% interanual. Junto a Neuquén y Mendoza, Río Negro integra el reducido grupo de provincias que lograron sostener y ampliar el empleo privado, en un escenario de fuerte recesión nacional.

Banacloy resaltó que este resultado se apoya en un conjunto de políticas públicas innovadoras, como la creación de la Agencia de Desarrollo Económico, que centraliza y agiliza la atención de productores y pymes; el lanzamiento del Fondo de Garantía de Río Negro (FOGARIO), con $2.000 millones iniciales para mejorar el acceso al crédito; y la sanción de leyes estratégicas como la de Parques Industriales y la de Puertos, que ordenan la radicación de empresas y potencian la logística y las exportaciones.





En la misma línea, subrayó la relevancia de los proyectos de infraestructura energética: “El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, la minería en Calcatreu, la planta de Gas Natural Licuado y las obras de transporte de gas y petróleo abren una nueva etapa para Río Negro, generando miles de empleos directos e indirectos y fortaleciendo encadenamientos productivos en la construcción, la metalmecánica y los servicios”.

El Ministro destacó también el fortalecimiento de las cadenas de valor tradicionales, como la fruticultura, la ganadería y la horticultura, junto con la ampliación de áreas bajo riego. “La diversidad productiva es una fortaleza de Río Negro y la mejor garantía de resiliencia en tiempos de crisis”, señaló.





Finalmente, Banacloy puso en valor el trabajo conjunto con los municipios y el sector privado: “En momentos en que las malas noticias se multiplican en todo el país, Río Negro demuestra que es posible crecer, generar empleo y proyectar futuro. Ese es el camino que nos marcó el Gobernador Weretilneck: planificar, acompañar y construir desarrollo con identidad rionegrina”.

