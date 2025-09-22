Incendio consumió por completo una vivienda en el barrio Industrial de El Bolsón





Un incendio de vivienda se registró durante la noche del domingo en el barrio Industrial de El Bolsón, dejando como saldo pérdidas materiales totales. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.





Según informó Soledad Millaleo, segunda jefa del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el siniestro fue reportado a las 21:25 horas, mediante un llamado que alertó sobre el fuego en una propiedad ubicada en la calle Brown.

Inmediatamente se despachó una dotación al lugar y, al arribar, los bomberos se encontraron con una vivienda completamente tomada por las llamas. La construcción afectada era de aproximadamente 3 por 4 metros, y se encontraba deshabitada al momento del incidente, ya que el propietario no se encontraba en el lugar.

En total, trabajaron tres dotaciones de bomberos junto con apoyo de un móvil policial para contener y sofocar el fuego, evitando que se propagara a otras construcciones cercanas.

Hasta el momento, se desconocen las causas del incendio, y las autoridades continúan con las pericias correspondientes para determinar su origen.