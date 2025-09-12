El Bolsón: Policía recuperó una moto robada

Luego de una investigación que terminó en un allanamiento en el Eco Barrio de El Bolsón, la Policía de Río Negro recuperó una moto Honda XR de 150 cilindradas que tenía pedido de secuestro por robo.

El procedimiento se realizó poco después del mediodía, en una vivienda ubicada sobre calle Diagonal Sur. La medida fue dispuesta como parte de una investigación por el robo de una moto.

Durante el registro, el personal policial halló un vehículo con las mismas características mecánicas que la buscada, aunque con modificaciones notorias. El rodado presentaba el número de cuadro adulterado y la numeración del motor coincidía con el del vehículo denunciado. Además, la moto había sido repintada de color negro y se encontraba incompleta, sin cachas traseras, sin carcasa delantera y sin luz frontal.

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes para constatar las alteraciones en la numeración y en la carrocería. De esta forma, se garantizó la correcta identificación del vehículo y se aseguró su resguardo como elemento de prueba dentro de la causa.

La investigación continúa en curso para determinar las responsabilidades penales que correspondan.

El resultado del procedimiento evidencia la importancia de la tarea de inteligencia previa y de la articulación entre las distintas dependencias policiales de la región, que permitieron ubicar el domicilio y concretar la recuperación del rodado. Este tipo de procedimientos son el reflejo del compromiso de la Policía provincial con la investigación del delito y la restitución de bienes a sus legítimos propietarios.