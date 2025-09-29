El Maitén: un hombre fue detenido tras amenazar con un cuchillo y provocar destrozos en una vivienda





La policía aprehendió a un sujeto que, bajo los efectos del alcohol, amenazó a dos personas con un arma blanca y causó daños materiales en una casa. El detenido permanece bajo custodia a la espera de la audiencia de control de detención.

Un violento episodio alteró la tranquilidad de El Maitén durante la madrugada del domingo, cuando un hombre mayor de edad, de nacionalidad peruana, fue detenido tras protagonizar una serie de amenazas con cuchillo y daños en una vivienda.

Según detalló la comisaria Carolina Pauli, segunda jefa de la Unidad Regional Esquel, el hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana, luego de que una mujer llamara a la policía desde el interior de su habitación, donde se había refugiado junto a otras personas.

La denunciante relató que momentos antes había compartido bebidas alcohólicas con el acusado, quien se tornó agresivo tras un cruce de palabras. En ese contexto, el sujeto tomó un cuchillo y amenazó a la hija de la propietaria y a su pareja. Ante la situación, los presentes se encerraron hasta la llegada de los efectivos.

Al arribar al lugar, la policía logró reducir y detener al hombre, quien había provocado destrozos en la vivienda, rompiendo vidrios y un televisor. El procedimiento contó con la participación de personal de la comisaría local y de Criminalística.





El detenido quedó bajo custodia policial y será presentado este lunes en la Fiscalía de la Comarca para la Audiencia de Control de Detención, donde se definirá su situación procesal.

Fuente EQS notas.