Reclamo por tierras en El Bolsón: la familia Lovera denuncia usurpación y pérdida de hectáreas históricas









Los descendientes de la familia Lovera aseguran que desde 1970 ocupan legalmente seis hectáreas en el sector del Loma del Medio, detrás del destacamento policial. Sin embargo, denuncian que en las últimas semanas desconocidos ingresaron al lugar y se asentaron sobre dos hectáreas que, sostienen, forman parte de su propiedad. El conflicto ya llegó a la justicia y aguardan una resolución.





La histórica familia Lovera, afincada en ese predio desde 1970, denunció en las últimas horas la usurpación de dos hectáreas de tierra en el sector conocido como Loma del Medio. Según relataron Manuel y David Lobera, personas ajenas ingresaron el pasado 20 de agosto al predio ubicado detrás del destacamento policial y comenzaron a limpiar y quemar arbustos para luego instalarse allí.





“Me encontré con que había gente usurpando el lugar. En ningún momento les vendimos nada, primero dijeron que compraron a un Lobera, después que el municipio les cedió las tierras”, explicó Manuel Lovera, mostrando documentación que avala la posesión de seis hectáreas adquiridas por boleto de compraventa en 1970.













El conflicto se agrava porque el nuevo croquis municipal reconoce solo cuatro hectáreas a la familia, cuando —según sostienen— desde hace 55 años vienen pagando impuestos por seis. “Queremos saber quién nos sacó esas dos hectáreas y por qué. El municipio nos cobra, pero desde INTA nos confirmaron que jamás se cedieron estas tierras a la municipalidad”, remarcaron.





Actualmente, en el sector en disputa ya se levantaron al menos siete viviendas y los Lovera esperan una orden judicial de desalojo que restituya el terreno. “Estamos esperando respuesta de la justicia y de las autoridades. Nuestra madre sigue pagando los impuestos por la totalidad de la tierra, pero no nos explican por qué se modificaron los planos ni quién autorizó estas ocupaciones”, añadieron.





La situación mantiene en vilo a la familia, que recuerda que incluso cedieron parte de su predio para que se construyera el destacamento policial, en un gesto de compromiso con la comunidad. Hoy reclaman una pronta resolución que aclare la titularidad y devuelva las tierras a quienes aseguran haberlas trabajado durante más de medio siglo.