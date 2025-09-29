Homicidio en El Bolsón: una persona falleció tras una pelea y hay un detenido





En las primeras horas de este lunes se registró un trágico hecho de sangre en la zona sur de la ciudad, en inmediaciones de la Escuela de Carpintería, donde un joven perdió la vida tras recibir una herida de arma blanca.

El fiscal Gerardo Miranda, llegado desde San Carlos de Bariloche, confirmó que la víctima fue trasladada con vida pero no logró sobrevivir a la gravedad de las lesiones. “Aproximadamente a las cinco y media de la mañana recibimos la novedad de una persona herida, que luego falleció por una herida de arma blanca. Se trata de un muchacho joven”, precisó el funcionario judicial.

La fiscalía ya dispuso la realización de la autopsia, programada para este martes, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen. En tanto, Miranda adelantó que hay una persona mayor de edad detenida, sobre la cual existe evidencia “importante” que la vincula con el hecho.

Sobre el contexto del ataque, el fiscal señaló que se trató de una discusión entre dos personas que se conocían y mantenían un conflicto de larga data. “No queremos aventurarnos a hipótesis apresuradas, pero se trató de una pelea que lamentablemente terminó con la muerte de un joven”, indicó.

El hecho se inició dentro de una vivienda y culminó en plena vía pública, a pocos metros del domicilio. Por ese motivo, el lugar permanece vallado y con presencia de personal de la Brigada de Investigaciones y de Criminalística, que llevan adelante las pericias.

Finalmente, Miranda confirmó que la defensora oficial ya fue notificada y se encuentra viajando a El Bolsón. “Nuestra intención es solicitar en las próximas horas la formulación de cargos”, adelantó, al tiempo que destacó que la causa cuenta con pruebas firmes que permitirán avanzar con celeridad en la investigación.



