Allanamientos en Rincón de Lobos (El Hoyo) y Epuyén: un padre amenazó a su hijo con un rifle y recuperan un arma robada a la Policía



Dialogamos con el fiscal Diaz Mayer sobre procedimientos realizados tras denuncias por violencia de género y por robo de objetos en viviendas. Dialogamos con el fiscal Diaz Mayer sobre procedimientos realizados tras denuncias por violencia de género y por robo de objetos en viviendas.





Durante el fin de semana, personal policial llevó adelante dos allanamientos en la región que dejaron al descubierto situaciones de gravedad.

El primero de ellos se originó a partir de la intervención del Servicio de Protección de Derechos, que tomó conocimiento del relato de un niño sobre un episodio de extrema violencia familiar. El menor denunció que su propio padre le había apuntado en la cabeza con un rifle.

La investigación permitió confirmar la denuncia en un contexto de violencia de género que involucraba a la madre y a dos hijos menores. En el domicilio allanado, los efectivos secuestraron el arma utilizada y también hallaron restos de marihuana, lo que derivó en el envío de actuaciones a la Justicia Federal y a la División de Drogas.

El padre fue formalmente imputado por la fiscalía, y el Juzgado de Familia dispuso una prohibición de acercamiento como medida de protección para el grupo familiar.

Se halló una pistola calibre 9 milímetros que había sido sustraída tiempo atrás a un efectivo policial de Chubut.

Por otra parte, en la localidad de Epuyén, se llevó a cabo otro allanamiento vinculado a la investigación de un robo en una vivienda, donde habían sido forzadas aberturas para sustraer objetos de valor. Allí, la policía logró recuperar varios de los elementos denunciados y, de manera sorpresiva, se encontró con una pistola calibre 9 milímetros en poder de uno de los ocupantes.





La pesquisa determinó que el arma había sido robada tiempo atrás a un miembro de la Policía de Chubut, en un hecho ocurrido en la provincia de Río Negro. Si bien se desconocen las circunstancias por las que llegó a manos de esta persona, se constató que la tenía en su poder al momento del allanamiento e incluso intentó huir con ella.





Aunque no se registraron detenciones, los ocupantes quedaron imputados en la causa por robo, y la justicia evalúa también los alcances de un posible delito de encubrimiento en relación al arma policial.





Las autoridades destacaron la gravedad de que un arma de uso oficial, perteneciente a una fuerza de seguridad, circulase en la calle sin control. “Era una situación preocupante, pero afortunadamente logramos recuperarla”, señalaron desde la fuerza.