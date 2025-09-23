El Bolsón: Policía secuestró drogas y un arma en un operativo

La diligencia comenzó cerca de las 10 en un domicilio del barrio San José, ubicado sobre la avenida Costanera Norte. El procedimiento fue autorizado por la fiscalía local y contó con la presencia de personal de la Comisaría 12, que actuó en conjunto con la división de Toxicomanía.





Durante la requisa, los efectivos hallaron un revólver antiguo con tambor, junto a vainas servidas de diferentes calibres. Estos elementos fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia para pericias balísticas.





En paralelo, dentro de un mueble de la vivienda se encontraron envoltorios con marihuana que pesaron de 15,3 gramos, además de una bolsa con 1,1 gramos de cocaína. También se secuestró una balanza de precisión con restos de sustancia y un teléfono celular que será peritado para avanzar en la investigación.





El operativo finalizó alrededor de las 11.15 y fue catalogado como exitoso por las autoridades policiales, ya que permitió retirar de circulación un arma de fuego y sustancias prohibidas. Desde el Ministerio de Seguridad se destacó la labor de las unidades intervinientes, que actuaron de manera coordinada y eficiente para dar respuesta a una investigación en curso en El Bolsón.

