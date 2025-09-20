Incendio consumió por completo una dulcería en la zona de Cerro Amigo





El jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Enzo Navarro, brindó detalles del siniestro ocurrido en la noche del viernes. Cuatro dotaciones trabajaron en el lugar junto a SPLIF, Policía y Protección Civil. No hubo personas heridas.





En diálogo con Noticias del Bolsón, el jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Enzo Navarro, informó que alrededor de las 21 horas del viernes se recibieron llamados de vecinos alertando sobre un incendio en la zona de Cerro Amigo.





De inmediato se despachó la unidad de interfase y se convocó a más personal. Al arribar al lugar, los bomberos constataron que una estructura dedicada a la venta de dulces y productos regionales estaba totalmente tomada por las llamas.













En el operativo trabajaron cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del SPLIF con unidad cisterna, Policía y Protección Civil local. La construcción, de aproximadamente 8 por 10 metros, resultó afectada en un 95 a 100 por ciento.





Afortunadamente, no se registraron personas heridas. Pasada la medianoche, alrededor de las 00 horas, las tareas de control y enfriamiento quedaron finalizadas.