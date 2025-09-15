Reiterados hechos delictivos y violentos preocupan a la comunidad



En el transcurso de la última semana se registraron varios episodios delictivos y de violencia en distintos puntos de la localidad, que tuvieron como protagonistas a una pareja en situación de calle ya conocida por la policía y a otras personas que terminaron hospitalizadas tras una riña con armas blancas.







El subcomisario Víctor Escobar, detalló que el viernes por la tarde, alrededor de las 18.30 hs, operadores del sistema de emergencias 911 detectaron a través de las cámaras de seguridad ubicadas en la intersección de las avenidas Belgrano y San Martín, a tres individuos que sustrajeron un teléfono celular a una persona que se encontraba en el sector parquizado.





Tras dar aviso inmediato a una patrulla, los efectivos lograron interceptar a los sospechosos en Rivadavia y Hube, detrás del polideportivo. En el procedimiento se constató que uno de ellos llevaba el dispositivo robado, por lo que fue detenido en flagrancia, mientras que los otros dos fueron imputados por encubrimiento. Los demorados son una mujer de 19 años, un hombre de 29 y otro de 43.





Lo llamativo del caso es que dos de ellos ya habían sido detenidos el martes de esa misma semana por otro robo de celular en inmediaciones de la calle Sarmiento, pero recuperaron rápidamente la libertad.





Vinculados a un robo en una pescadería





Escobar agregó que el viernes por la madrugada, alrededor de las 3.40hs, la policía recibió una denuncia por la apertura de un ventanal en una pescadería ubicada en Pueyrredón al 400. Los delincuentes se llevaron la caja registradora con dinero en efectivo. Tras revisar cámaras de seguridad de la zona, se comprobó que dos de las personas detenidas por el robo de celular también estarían vinculadas a este hecho.

“El día sábado se llevó a cabo la formulación de cargos contra dos de los involucrados, y posteriormente se los relacionó con la sustracción en la pescadería”, confirmó el subcomisario.





Vecinos de la zona de Hernández y Onelli habían advertido días atrás sobre la presencia de un “aguantadero” en un galpón abandonado que recientemente fue incendiado. Según el propio Escobar, los sospechosos serían personas en situación de calle que pernoctaban en ese lugar.





Riña entre conocidos terminó con dos heridos





A los hechos de inseguridad se sumó otro episodio violento. El sábado por la noche, alrededor de las 20.30hs, un llamado al 911 alertó sobre un herido en el barrio Loma del Medio. Al llegar, la policía encontró a un hombre con un corte profundo en la mejilla izquierda y una lesión en la mano, producto de un enfrentamiento.





Minutos más tarde, se recibió otro aviso desde un comercio del barrio Usina, donde se hallaba otra persona con heridas similares. Según las averiguaciones, ambos eran amigos que habían estado ingiriendo alcohol y, tras una discusión, se agredieron mutuamente con un arma blanca. Las lesiones fueron certificadas como leves y ninguno de los dos quedó detenido.





Preocupación vecinal





Estos hechos un robo reiterado en pocos días, el asalto a un comercio y una pelea que terminó con heridos generaron alarma entre vecinos y comerciantes, que reclaman mayor presencia policial y medidas más firmes de la Justicia frente a los reincidentes.





“El problema de la reiterancia vuelve a quedar en evidencia: tres hechos en menos de una semana, con las mismas personas involucradas”, advirtió Escobar.