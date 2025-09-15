Comenzó el curso de iniciación a la panadería en Patriada Patriada. El Hoyo



Se está desarrollando una capacitación de panadería básica en el S.U.M. de Puerto Patriada en un articulación entre la Municipalidad de El Hoyo y la Secretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut, con la participación de 14 vecinos y vecinas de la localidad.





Se están viendo las técnicas de elaboración, conservación y almacenamiento de los principales tipos de pan que se venden en las panaderías, desde panes caseros a panes de molde más sofisticados, los tipos de harinas que se encuentran en el mercado, con el objetivo de que los participantes puedan tener una salida laboral en panificados.





Además se están estudiando las normas de seguridad e higiene, tanto de las instalaciones como el rol que tienen las personas que manipulan alimentos en la prevención de transmisión de enfermedades a través de productos alimentarios, en continuidad con los cursos de manipulación de alimentos que la municipalidad brinda regularmente como política de seguridad alimentaria.





El curso tiene continuidad hasta octubre.



