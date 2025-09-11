Grave accidente en la Ruta 40: un ciclista fue embestido por una camioneta en Las Golondrinas





El Director de Protección Civil Municipal, Julián Cayún, confirmó el hecho ocurrido pasadas las 15 horas en el sector de Las Golondrinas. El ciclista debió ser trasladado de urgencia primero al Hospital de El Bolsón y luego derivado a Esquel, donde permanece en estado reservado.

Un accidente de tránsito ocurrido esta tarde sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Golondrinas, dejó como saldo a un ciclista gravemente herido tras ser embestido por una camioneta Ford Ranger blanca. El hecho fue confirmado a Noticias del Bolsón por el titular de Protección Civil Municipal de Lago Puelo, Julián Cayún.









Según precisó el funcionario, el siniestro tuvo lugar minutos después de las 15 horas en cercanías de la Brigada Forestal de Incendios de Golondrinas, cuando el vehículo impactó con su lateral delantero izquierdo contra el ciclista, que circulaba por la zona.

En primera instancia, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de El Bolsón, aunque debido a la gravedad de las lesiones se dispuso su derivación a la ciudad de Esquel. Su estado de salud, al momento, es reservado.









En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de Lago Puelo y El Hoyo, personal policial, agentes de tránsito municipal, Protección Civil de Lago Puelo y efectivos de Seguridad Vial Nacional, quienes ordenaron la circulación en la zona mientras se realizaban las pericias correspondientes.