Micro de Vía TAC dejó varados a sus pasajeros en la Ruta 16

La empresa de transporte acumula otros episodios en la región. Esta vez, una de sus unidades sufrió un desperfecto mecánico en Lago Puelo y los viajeros debieron caminar hasta la terminal.

Un episodio de fallas mecánicas involucró a la empresa de transporte Vía TAC, que en la tarde de este miércoles dejó varados a sus pasajeros en plena Ruta 16, el tramo que conecta El Bolsón con Lago Puelo.

Según confirmó el titular de Protección Civil de Lago Puelo, Julián Cayun, el colectivo involucrado fue un interno de la firma, marca Marco Polo (interno D-59754), que sufrió un desperfecto en la caja de cambios. La avería obligó a los pasajeros a trasladarse por sus propios medios hasta la terminal de Lago Puelo, distante unos 10 kilómetros del lugar donde la unidad quedó inmovilizada.





Cerca de las 21.30 horas, efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Lago Puelo permanecían en el lugar para brindar asistencia, ya que el micro quedó en una posición compleja sobre la calzada.

Este incidente se suma a otros similares ocurridos en los últimos meses, lo que reaviva las críticas hacia Vía TAC por la reiteración de fallas que afectan directamente a la seguridad y comodidad de sus pasajeros.

Vía TAC es parte del mismo grupo empresarial que Vía Bariloche, ya que Vía Bariloche es la empresa insignia del grupo Trappa y opera Vía TAC como una de sus subsidiarias. El grupo Trappa es un importante holding de transporte terrestre y Vía TAC ofrece servicios de micro de larga distancia bajo el paraguas de este grupo.