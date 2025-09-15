Preocupación por nuevos hechos de violencia en el fútbol amateur de la Comarca



La violencia volvió a golpear al fútbol local en menos de una semana, con dos hechos consecutivos que tuvieron como protagonistas a integrantes de un mismo equipo y que derivaron en agresiones contra árbitros. La situación encendió las alarmas en la Asociación de Fútbol Afuca y en el Colegio de Árbitros de la Patagonia Oeste, que ya analizan medidas drásticas. La violencia volvió a golpear al fútbol local en menos de una semana, con dos hechos consecutivos que tuvieron como protagonistas a integrantes de un mismo equipo y que derivaron en agresiones contra árbitros. La situación encendió las alarmas en la Asociación de Fútbol Afuca y en el Colegio de Árbitros de la Patagonia Oeste, que ya analizan medidas drásticas.





El primer episodio se registró días atrás en el complejo deportivo Big Sport, donde un árbitro fue agredido por la espalda y terminó con pérdida de conocimiento. Aún no se reponía la comunidad futbolera de ese ataque, cuando en la jornada de ayer, durante un encuentro en la cancha de Lago Escondido, otro árbitro fue golpeado en el rostro a los 15 minutos del primer tiempo del partido.





El presidente de Afuca, Jose Alberto Almirón, expresó su preocupación:





“Lamentablemente estamos en una sociedad que se ha puesto bastante violenta. Veníamos bien, hacía tiempo que no teníamos agresiones hacia los árbitros, pero ayer un jugador reaccionó con un golpe de puño que terminó suspendiendo el partido”.





El árbitro agredido, Lucas Morales, sufrió un fuerte golpe en el rostro pero se encuentra fuera de peligro. A pesar de minimizar las secuelas físicas, debió interrumpir su jornada laboral.





Posibles sanciones y repudio





El agresor fue identificado como Nahuel Galván, quien intentó disculparse tras el hecho, aunque el episodio ya había quedado marcado. Según Almirón, las sanciones que evalúa la comisión disciplinaria oscilan entre tres y diez años de suspensión por golpear a un árbitro, una falta considerada gravísima en el reglamento.





Desde el Colegio de Árbitros Patagonia Oeste se elevaron denuncias y comunicados de repudio. No descartan suspender la actividad, tal como ya ocurrió en el campeonato disputado en Big Sport.





Jóvenes árbitros en riesgo





Otro punto crítico señalado por Almirón es el impacto de estos hechos en la formación de nuevos jueces:





“Ayer enviamos a un chico de línea que recién empieza, y tenemos siete pibes entre 15 y 18 años practicando. Si ven estas situaciones, muchos no van a querer seguir. Incluso los padres nos llaman preocupados porque sienten que exponen a sus hijos”.





¿Se suspende el fútbol regional?





La decisión final aún no está tomada, pero Afuca junto con otras ligas analizan parar el fútbol en solidaridad con los árbitros. “Si no estamos unidos, esto puede repetirse en cualquier liga. Hay que tomar medidas ejemplares para frenar la violencia”, sostuvo Almirón.





Mientras tanto, crece la presión de la comunidad deportiva para que se garantice la seguridad dentro de las canchas y se preserve el desarrollo del fútbol amateur en la región.