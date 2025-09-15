El festival “Sentir Sureño” se consolida como el certamen folclórico más importante de la Patagonia

Con más de 750 artistas en escena, el evento reunió a delegaciones de distintas provincias del país y generó un fuerte impacto cultural y económico en El Bolsón.

El Bolsón vivió un fin de semana a pura danza y tradición con la cuarta edición del certamen “Sentir Sureño”, que se consolida como el festival de folclore más convocante de la Patagonia. Más de 750 artistas pasaron por el escenario principal, representando a provincias como Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, Neuquén y Santa Cruz, además de grupos y parejas de la comarca andina.

El organizador del evento, Andrés Escurra, destacó la magnitud de la convocatoria: “Creemos que es uno de los más convocantes de la región. Año a año crece la cantidad de inscriptos que eligen a El Bolsón para competir”.

Uno de los momentos más celebrados fue la presentación del grupo bonaerense Maquinista Sabio, reconocido en los principales festivales del país como Cosquín y La Borde. “Sabíamos lo que íbamos a ver, pero tenerlos en nuestro escenario nos llena de orgullo. Dejan la vara muy alta”, sostuvo Escurra.









Además del brillo artístico, el certamen significó un impulso para la economía local en una temporada considerada “intermedia”. Hoteles, restaurantes y comercios se vieron beneficiados por la gran afluencia de visitantes. “Este fin de semana genera un impacto muy positivo para todo el pueblo”, remarcó el organizador.

La competencia, que cuenta con apoyo del municipio y de la provincia, continúa creciendo y plantea nuevos desafíos en cuanto a su organización. Sobre la posibilidad de limitar la cantidad de participantes, Escorra señaló: “Queremos que todos se vayan contentos, vengan cinco o vengan quinientos. Por ahora es algo que podemos manejar y esperamos seguir así”.

Con un presente consolidado y una proyección en alza, “Sentir Sureño” se afirma como un festival que llegó para quedarse, llevando el folclore patagónico a un nivel cada vez más alto.