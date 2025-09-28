Vecina de Loma del Medio denuncia persecución política y policial por conflicto de tierras





Marina Sosa asegura haber comprado de buena fe un terreno en El Bolsón y sostiene que enfrenta hostigamientos, amenazas de desalojo y presiones vinculadas a vínculos políticos locales. El caso ya está en la justicia.

Una vecina de Loma del Medio, identificada como Marina Sosa, denunció públicamente persecución política y policial en el marco de un conflicto de tierras en El Bolsón. La mujer asegura haber adquirido de buena fe un terreno, pero advierte que en los últimos días recibió amenazas, hostigamientos y la notificación de un presunto desalojo.

“Hoy a las ocho y media de la mañana me llamó la policía para pedirme papeles del terreno, a pedido de la fiscal Papatelo. Dicen que estas tierras son de la familia L, pero en el municipio figura que no es así. Sus cuatro hectáreas están marcadas, y donde termina ese lote comienza el mío”, relató en diálogo con Noticias del Bolsón.

Según su testimonio, desde hace un año viene gestionando la colocación de un pilar comunitario con respaldo municipal, que incluso realizó un relevamiento catastral y una premensura del lugar. Sin embargo, denunció que en los últimos días fue objeto de intimidaciones: “una integrante de la familia quien me dijo que cuenta con el apoyo de concejales y que tiene información de funcionarios como G, M y P, confirmándome que me van a sacar de acá porque esto no es mío”.





Sosa señaló que la situación genera impotencia, al considerar que existen intereses políticos y familiares detrás del reclamo: “Quiero que se visibilice lo que puede hacer el poder de una persona con un pariente o un amigo en el municipio. Encima que venden tierras que son de INTA, después tienen el tupé de denunciarme por usurpansión y querer desalojarme”.

La vecina pidió una pronta resolución judicial y reiteró que su intención es defender el terreno adquirido de buena fe, al tiempo que responsabilizó a actores políticos y a la familia denunciante por las amenazas recibidas.