Fin de semana con múltiples intervenciones policiales en la localidad.



El subcomisario Víctor Escobar brindó detalles de las actuaciones policiales registradas durante el fin de semana, que incluyeron un accidente con una peatonal lesionada, un conductor detenido por alcoholemia positiva, contravenciones y un caso de estafa a comerciantes locales. El subcomisario Víctor Escobar brindó detalles de las actuaciones policiales registradas durante el fin de semana, que incluyeron un accidente con una peatonal lesionada, un conductor detenido por alcoholemia positiva, contravenciones y un caso de estafa a comerciantes locales.





Accidente en plena tarde dejó una transeúnte lesionada





El episodio más significativo ocurrió el viernes a las 17.33hs, cuando se tomó conocimiento de un siniestro vial en la intersección de Rivadavia y Roca.





Escobar explicó que al llegar al lugar, “se logra verificar una colisión entre dos rodados menores, un Chevrolet Astra y un Volkswagen Bora. También se vio involucrada una transeúnte, una persona de sexo femenino de 33 años de edad, quien tuvo que ser asistida por personal del centro asistencial local”.

La mujer fue trasladada al hospital, donde el médico de turno constató lesiones leves, con “escoriaciones en el antebrazo derecho y en la rodilla derecha”. No fue necesario que quedara internada.





Conductor detenido: alcoholemia positiva en horario vespertino





Por el mismo hecho, uno de los conductores un hombre de 36 años, domiciliado en El Bolsón fue demorado por el delito de lesiones leves culposas en accidente de tránsito.





Según detalló Escobar, “se le llevó a cargo el control de alcoholemia y arrojó 0,18 grados en sangre”, motivo por el cual el personal de Tránsito Municipal retuvo el vehículo y labró las actas correspondientes.

La Justicia deberá ahora determinar la responsabilidad penal del involucrado, mientras que la víctima radicó la denuncia penal.





Estafa y hurto: compraba bebidas sin pagarlas





El sábado por la tarde, alrededor de las 16.30hs, la policía recibió un llamado al 911 alertando sobre una maniobra de engaño en un kiosco de avenida San Martín.





“Una persona había comprado una cerveza y no había abonado”, relató Escobar. Con las características aportadas por el comerciante, el personal inició la búsqueda y logró demorar al sospechoso pocas cuadras después.

El subcomisario señaló que se constató un segundo hecho similar: “En una cervecería esta persona había comprado también una cerveza y no había abonado”.





El implicado, un hombre de 30 años, vecino de El Bolsón, ingresó por hurto y estafa, quedó a disposición de la Justicia y recuperó la libertad horas más tarde. No posee antecedentes penales.





Contravenciones y disturbios nocturnos





Durante el fin de semana también se registraron disturbios menores.

Escobar confirmó que “cuatro personas de sexo masculino fueron demoradas por una contravención”, entre sábado y domingo, en distintos episodios vinculados a desórdenes en la vía pública.





Obras de mantenimiento en la comisaría local





Quienes pasaron frente a la unidad policial notaron la presencia de andamiajes. Escobar confirmó que se están realizando trabajos de mejora edilicia:

“Desde el año pasado se está trabajando en lo que es la pintura de la comisaría. Es bastante grande el área y contamos con la colaboración de algunos vecinos”.





Además, destacó el avance de la puesta en valor del taller interno:

“Está en proceso la construcción de un taller bastante amplio y todo es para mejorar las condiciones edilicias del personal policial y también para dar un buen servicio a la sociedad”.