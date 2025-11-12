Antonella aclaró las dudas tras el bingo solidario por NOAH: “La gente salió contenta y la plata está donde tiene que estar”



El pasado sábado se realizó el bingo solidario en beneficio de NOAH, el pequeño que continúa su proceso de rehabilitación luego del grave accidente que conmocionó a toda la comunidad. La actividad, impulsada por la familia y acompañada por el empresario solidario Fabián Castiglione, reunió a vecinos, comercios y artistas locales con el objetivo de seguir sumando fondos para el tratamiento.

“Nuestro objetivo era que la gente salga contenta”





Antonella mamá de NOAH contó que el bingo “salió muy bien” y que el principal propósito “era que la gente disfrute y se lleve premios a precios accesibles”.





“Hicimos 1.500 cartones, de los cuales se vendieron unos 500 al comienzo. Luego se sumaron más rondas, y en total se recaudaron cerca de trece millones pesos. Los premios estaban pensados para que todos pudieran participar, más allá de la recaudación”, explicó.

La mamá de Noah agradeció nuevamente el apoyo de Fabián Castiglione, quien donó una motocicleta para el sorteo, gesto que calificó como “una muestra de compromiso y empatía”.





Aclaraciones sobre los premios y las críticas





En los días posteriores al evento, circularon en redes sociales algunos comentarios sobre los premios y el manejo del dinero. Antonella decidió salir a aclarar públicamente la situación.





“Muchos dicen que yo me dejé la heladera, y no fue así, el premio salió dividido entre dos ganadores, y se acordó que yo pusiera el dinero y uno de ellos se quedara con la heladera. Todo se hizo con acuerdo y transparencia”, detalló.

También desmintió rumores respecto a los gastos del evento:





“Los músicos cobraron porque es su trabajo. Al resto de las personas que colaboraron les salió del corazón y se los agradezco profundamente, pagué el baile campero de mi bolsillo porque quería cumplir con lo prometido a la gente”.





“Estoy luchando por mi familia”





Visiblemente conmovida, Antonella habló del desgaste emocional que implicó el proceso y de las críticas que recibe a diario.





“Me duele que me apunten con el dedo. Tengo 22 años, y lo único que quiero es sostener a mi hijo y a mi familia. La situación que vivimos no la elegí, me tocó. Y cada decisión que tomo es para poder estar más tiempo con NOAH”, expresó.





Contó además que abrió una verdulería junto a su pareja para generar ingresos sin descuidar la atención del pequeño:





“Seguimos con tratamientos, pediatra, kinesiología, psicología… la vida continúa, y yo tengo que seguir. Agradezco infinitamente a todos los que ayudaron con donaciones, mensajes y palabras de aliento”.





La cuenta solidaria y el futuro de NOAH





En cuanto a los fondos recaudados, Antonella aclaró que la plata destinada a las prótesis “sigue resguardada”.





“Hoy hay depositados alrededor de 21 millones de pesos, más los casi 12 o 13 que se sumaron recientemente. Es dinero que está ahí para NOAH, cuando sea necesario, se usará para comprar las prótesis en dólares, porque ese será el gasto más grande”, explicó.





Pidió además respeto y empatía:





“Si alguien tiene dudas, que se acerque a mí personalmente. No estoy haciendo nada malo, solo intento seguir adelante”, Noah está caminando y cada día mejor”, la mamá se mostró esperanzada al hablar del estado actual de su hijo: está evolucionando muy bien, camina, saluda, juega, y los médicos están felices con su progreso. Ya empezamos a pensar en su ingreso al jardín y en cómo prepararnos para la próxima etapa”.





Agradecida, cerró con un mensaje a toda la comunidad:





“Noah va a saber, cuando sea grande, que hubo un pueblo entero que lo ayudó. Siempre vamos a estar agradecidos, pero también necesitamos tiempo para sanar y seguir adelante”.