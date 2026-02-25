Accidente vial en el acceso norte de El Bolsón: choque por alcance en la subida de Segel

Un accidente de tránsito se registró en las últimas horas en el acceso norte de El Bolsón, en un sector conocido como la subida de Segel, sobre la Ruta Nacional 40. El siniestro involucró a dos vehículos y, de acuerdo a la información preliminar, no se habrían registrado personas heridas.

Según los primeros datos recabados en el lugar y lo aportado a este medio, el hecho ocurrió cuando un automóvil con patente chilena salió a la ruta y no logró descender hacia la banquina del carril contrario. En ese momento, otro vehículo que circulaba por la traza no pudo evitar el impacto y lo colisionó desde atrás.

El choque generó momentos de tensión entre quienes transitaban por la zona, teniendo en cuenta que se trata de un tramo con circulación constante y visibilidad reducida en determinados horarios. Personal de seguridad y asistencia vial intervino preventivamente para ordenar el tránsito y verificar el estado de los ocupantes de ambos rodados.





De acuerdo a las primeras evaluaciones realizadas en el lugar del accidente, ninguno de los involucrados presentaba lesiones de gravedad, aunque se aguardaba la confirmación oficial tras las actuaciones correspondientes. El tránsito se vio parcialmente afectado durante algunos minutos, hasta que la situación fue normalizada.

Las causas del siniestro son materia de análisis y no se descarta que hayan influido factores vinculados a la maniobra de incorporación a la ruta y a las condiciones propias del sector, uno de los más transitados en el ingreso norte a la localidad.