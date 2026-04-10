0800-DROGAS clave para desbaratar un kiosco narco en El Bolsón

Además, el seguimiento no fue improvisado. Durante tres meses, el personal especializado reunió pruebas, cruzó información y documentó cada paso. Se detectó que la actividad se intensificaba durante la noche, con un flujo constante de personas que llegaban hasta el lugar. Ese patrón terminó de cerrar el cuadro investigativo y permitió avanzar con la orden judicial de allanamiento.





El operativo se concretó con la participación del grupo especial COER, encargado de garantizar una irrupción segura. Una vez dentro de la vivienda, los resultados fueron contundentes: se encontraron envoltorios con cocaína fraccionada en bagullos de nylon preparados para la venta y marihuana en lista para su distribución. A eso se sumaron 904 semillas de cannabis, lo que evidencia una posible proyección de cultivo a mayor escala.





Pero no fue lo único. También se secuestraron cuatro balanzas de precisión, teléfonos, dispositivos de almacenamiento, equipos de comunicación similares a los que utiliza la Policía y un sistema de cámaras de vigilancia. Incluso había dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares. Todo ese conjunto de elementos dejó al descubierto una actividad sostenida en el tiempo y con cierto nivel de organización.

Por otra parte, las dos personas que vivían en el lugar, un hombre y una mujer mayores de edad, quedaron a disposición de la Fiscalía especializada de Gustavo Révora, que ahora deberá avanzar con el análisis de las pruebas recolectadas para definir su situación procesal.





Este tipo de resultados vuelve a poner en valor el rol de la línea gratuita 0800-DROGAS y el trabajo sostenido de investigación de manera coordinada entre la Policía de Río Negro y la Justicia Federal.

Un operativo policial en El Bolsón permitió desarticular un punto de venta de drogas en el barrio San José, luego de tres meses de investigación iniciada a partir de una denuncia anónima al 0800-DROGAS. Como resultado, se secuestraron dosis de cocaína y marihuana listas para la venta, 904 semillas de cannabis sativa, dinero en efectivo y equipamiento utilizado para la actividad ilegal, mientras que dos personas mayores de edad quedaron vinculadas en la causa a disposición de la Justicia Federal por infracción a la ley de estupefacientes.La investigación comenzó con el llamado de un vecino. Ese dato, que podría haber pasado desapercibido, fue el puntapié inicial para que el área de Toxicomanías comenzara a seguir movimientos, horarios y conductas en una vivienda ubicada sobre la Costanera Norte. Con el paso de las semanas, los indicios se fueron acumulando y terminaron de confirmar lo que ocurría puertas adentro.