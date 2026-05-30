El Bolsón: las cámaras del 911 RN Emergencias detectaron venta de droga en la vía pública









El trabajo coordinado entre operadores del 911 RN Emergencias y personal de la Comisaría 12° de El Bolsón permitió detectar una maniobra de narcomenudeo en plena vía pública, interceptar a dos hombres y secuestrar 437 gramos de marihuana. El procedimiento se inició a partir de una alerta generada por el sistema de videovigilancia y derivó en una causa judicial por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.





Todo comenzó cerca del mediodía, cuando una operadora del centro de monitoreo observó a dos hombres en una garita de colectivos ubicada sobre avenida San Martín. Las imágenes mostraban movimientos que llamaron la atención de los operadores y que resultaban compatibles con una posible transacción de drogas. Ante esa situación, se activó de inmediato el protocolo de intervención y se informó la novedad a la unidad policial de la jurisdicción.





A partir de ese momento, la coordinación entre el 911 RN Emergencias y la Policía fue clave. Un móvil de la Comisaría 12° se dirigió rápidamente al lugar para verificar lo que mostraban las cámaras. Al advertir la presencia policial, uno de los sospechosos escapó hacia una zona boscosa cercana y, durante la huida, arrojó un elemento hacia un desagüe. El otro intentó retirarse caminando en sentido contrario.













Sin embargo, el seguimiento realizado por los efectivos permitió interceptar a ambos hombres pocos minutos después. Se trata de dos mayores de edad, uno con domicilio en la zona de El Bolsón y otro residente en la vecina provincia de Chubut. La situación quedó bajo control y se preservó el lugar para continuar con las diligencias correspondientes.





Posteriormente, intervino personal especializado en investigaciones vinculadas a estupefacientes, que realizó las tareas de rigor sobre los elementos secuestrados. El pesaje confirmó la existencia de dos envoltorios que contenían 219 y 218 gramos de marihuana, respectivamente, alcanzando un total de 437 gramos.





Este procedimiento volvió a poner en evidencia la importancia de la tecnología aplicada a la prevención del delito. La observación atenta de los operadores del 911 RN Emergencias, sumada a la respuesta coordinada de la Policía de Río Negro.